台南玉井休旅車暴衝釀1死1重傷 駕駛驚爆15年前疑癲癇撞死人

警方偵訊後，將嚴男依過失致死移送。（記者吳俊鋒攝）

2025/05/21 12:05

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再傳汽車暴衝！台南玉井老街休旅車失控衝撞 散步夫妻1死1重傷

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南玉井昨天（20日）也發生休旅車暴衝連環撞，造成1死1重傷，38歲嚴姓駕駛有身心障礙證明，自述癲癇發作釀禍，警方偵訊後，今午依過失致死罪嫌移送；不過當地居民驚爆，肇事駕駛15年前疑似也在開車時發病撞死人，應該已是累犯。

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玉井警分局移送時，媒體詢問嚴男「是否道歉、真的發病嗎、要對家屬說什麼」等，他都不發一語。

原來昨天傍晚開著休旅車行駛在玉井鬧區於中華路撞到步行的1對夫婦，61歲的張男當場無生命徵象，送醫仍宣告不治；60歲的吳妻則是頭部外傷、肩處骨折，且有顱內出血，在安南醫院救治中；目擊者指出，嚴男肇事後並未減速，持續向前衝，經過中正路撞進農會騎樓下才停止，沿途波及2汽車、4機車。

據了解，張姓死者目前在玉井1家水電行工作，吳妻則於當地親人經營的知名包子店幫忙，夫婦倆每天傍晚都會牽手散步，走到北極殿參拜，相當虔誠。

今年0121地震，玉井區農會嚴重受損，辦公室4月下旬已暫時移至超市，建物內沒有人員進出，否則昨天的連環撞，後果不堪設想。

地方盛傳，嚴男在2010年開車時，也因發病而撞死人，後來判緩刑；沒想到如今又再次肇禍。

原來確切的肇事原因，以及相關的身心障礙證明，還有駕照的效期等，檢方將進一步釐清。

休旅車撞進農會騎樓，一片狼藉。（記者吳俊鋒攝）

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