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    田馥甄野地小巡演將在埔里開唱 警方23-25日虎頭山周邊交管

    23日到25日埔里鎮知安路全線交管。（民眾提供）

    23日到25日埔里鎮知安路全線交管。（民眾提供）

    2025/05/21 11:46

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕田馥甄野地小巡演第二站24、25日在埔里虎頭山舉辦，埔里警方將在虎頭山周邊道路交通和擺攤管制，知安路全線道路23日上午8時到25日晚間8時交通管制，除持有道路主管機關核發路權的車輛、公務車輛及緊急救護車輛外，其他車輛禁止進入，中山路則彈性交管，民眾趕時間可提早改道。

    埔里警分局指出，田馥甄野地小巡演第二站來到埔里鎮，24日、25日下午在虎頭山虎嘯飛行場舉辦演唱會，警方會有3項管制措施，其中知安路從23日上午8時起就全線管制通行到25日晚間8時，救護車和有核發路權的車輛、公務車不在此限。管制時間將視實際狀況提前或延後解除。

    另外埔里鎮中山路一段（知安路至中心路口）全線道路實施彈性管制，管制時間為：5月24日（六）12時至晚間11時；25日（日）8時至晚間7時，屆時將依現場交通流量進行機動封閉或車道調撥。

    埔里警方也說，知安路全線、虎嘯山嵐周邊停車場及觀景平台在這3天嚴禁設攤，違者不論攤位、器具是否為當事人所有，均依法予以沒入；另外若為風景特定區或觀光地區內的違規擺設，亦將強制拆除，相關費用由行為人負擔。

    埔里警方23-25日的管制圖表。（埔里警分局提供）

    埔里警方23-25日的管制圖表。（埔里警分局提供）

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