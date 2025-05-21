反詐再升級 基警聯手銀行首推「阻詐金鐘罩」

基隆市警察局今推出阻詐金鐘罩，保護民眾財產安全。（記者吳昇儒攝）

2025/05/21 11:51

〔記者吳昇儒／基隆報導〕為讓國人清晰了解詐騙集團手法及警方作為，降低遇詐機會，警政署推出打詐儀表板，供民眾查詢。基隆市警察局今日舉行打詐儀表板及市內詐騙狀況記者會時，特別提出「高關懷保護對象」名單制度，將建構白名單（攔阻成功）、紅名單（攔阻失敗）及潛在被害人名單予轄內金融機構，請行員啟動關懷提問，形成一道「阻詐金鐘罩」。

基隆市警察局長林信雄於記者會中表示，統計今年1至4月間警銀聯手成功攔阻詐騙案件88件，攔阻金額達7178萬餘元，與去年同期相比，分別成長105%與127%，展現警銀聯防機制已顯著成效。

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警局昨也邀集轄內16間金融機構召開金融機構協調會議中，提出「高關懷保護對象」名單制度，對詐騙潛在被害人名單實地查訪，推出「阻詐金鐘罩」，希望保障民眾的財產安全。

基隆市警察局指出，據「打詐儀錶板」顯示，4月份詐欺案件受理情形，共計236件，財損金額達新台幣6831萬元。與3月份比較，案件數增加6%、財損金額增加5%。其中詐騙案類以假投資詐騙為首（占16.2%）、其次為網路購物詐騙（占13.7%）與假買家騙賣家詐騙（占12%）。就財損金額分析，假投資詐騙造成的損失仍居首位，約占整體財損五成。

記者會也邀請受騙的王先生分享本身案例，用來呼籲大家不要被騙。低收入戶的王先生在網路上看到實物福利補助申請訊息，最高可申請90萬元補助金，幫助更弱勢的人，因而聯繫詐騙集團假冒的基金會專員；對方謊稱須提供金融帳戶以完成補助程序，王先生便將金融卡與存摺，透過超商交貨便寄出。不久後，就收到銀行通知帳戶遭警示，原帳戶中用來維持生活的70877元的存款只剩下95元。警方也藉此案例提醒民眾，任何要求寄送金融卡或存摺的訊息皆為詐騙話術，切勿輕信陌生訊息或未經查證的補助或借貸資訊。

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