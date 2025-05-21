中市東勢警分局購製「掛包警示燈」 守護長者安心行

東勢警分局購置「掛包警示燈」，透過各類社區集會發放給長者使用。（圖由民眾提供）

2025/05/21 11:46

〔記者歐素美／台中報導〕交通事故一直是社會關注的重大議題，其中，行人事故往往因駕駛人視線不佳、注意力分散，或行人未依規定穿越馬路而發生，特別是在夜間或天候不佳的情況下更為常見。值得注意的是，高齡行人為交通事故死傷率較高的族群之一，台中市東勢警分局因此特別購置了「掛包警示燈」，當作宣導品，加強宣導民眾行的安全。

為提升長者於清晨與夜間外出的可見度及交通安全意識，東勢警分局購置的「掛包警示燈」，該燈具備三段式燈號（白光、紅光、紅光閃爍），體積輕巧，並配有登山扣，可輕鬆掛於背包、腰間或手提袋上。警方透過各類社區集會發放給長者使用，除宣導正確用路觀念外，也指導配戴方式，讓長輩即使在夜間也能如螢火蟲般發光，提高行走時的能見度與安全性。

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東勢警分局長林中興呼籲，高齡者外出運動時，應穿著亮色衣物、配戴反光裝備，並嚴守交通號誌及行人路權，落實「停、看、聽」原則。穿越馬路前務必確認無來車，強化自我保護意識，守護自己與他人的生命安全。

東勢警分局購置「掛包警示燈」，透過各類社區集會發放給長者使用，守護長者行的安全。（圖由民眾提供）

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