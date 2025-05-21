台中18歲男無照毒駕！輾斃72歲翁肇逃 再押2月

涉案白男當時被移送法辦。（資料照，記者許國楨攝）

2025/05/21 11:57

〔記者許國楨／台中報導〕台中市18歲白姓男子，去年10月27日吸毒後無照駕駛BMW轎車，在北屯區撞飛72歲葉姓退休公務員後未停車查看，竟還加速駛離，導致葉翁被捲入車底遭輾斃，白男肇逃約15分鐘後自撞電箱，當場被警方逮捕後羈押，檢方依殺人罪嫌起訴，但案件審理中他未認罪且避重就輕，台中地方法院裁定延押兩個月。

經查，白男事發前一日曾在桃園吸食摻有K他命的香菸，並駕車回到台中太平區住處，隔日凌晨再度吸食俗稱「喵喵」的4-甲基甲基卡西酮及「喪屍煙彈」依托咪酯等第三級毒品，接著毒駕到北屯區找友人聚會，返家途中釀成悲劇，案發當時，葉姓老翁在路旁行走，突遭白男從後方高速撞擊，身體先撞上擋風玻璃後重摔地面，隨即被車輛輾過。

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白男肇事後未有任何急救或報案行為，反而加速逃逸，最終因自撞設備箱被警方攔截，白男起初否認撞人，聲稱「沒看到人，不知道發生車禍」，但遭監視器畫面打臉，尿液檢測顯示他體內殘留毒品反應，警方懷疑他毒駕失控造成事故。

檢方認為白男在撞擊後仍持續駕車，顯示其意識清楚，涉犯毒駕致死、不確定故意殺人、過失致死及肇逃等罪嫌，且有逃亡、串證之虞，聲請羈押獲准，今年2月偵結依殺人、公共危險等罪嫌起訴他，而白男雖承認吸毒與無照駕駛，但對於是否有殺人故意仍辯稱「沒看到人」，避重就輕。

法院考量其態度不誠，且就算他有糖尿病，但這也非不利他逃亡的身體健康因素，仍認有逃亡之虞，裁定自5月26日起延長羈押2月；據了解，此案當時引發社會譁然，外界關注毒品濫用與無照駕駛問題，白男母親為禮儀公司經營者，涉案BMW即為其名下租車，事件對受害者家屬造成難以彌補的創痛。

葉姓老翁慘遭白男毒駕輾斃。（資料照）

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