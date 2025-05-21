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    稱無力清償被查獲千萬現金流 藝品商一個月內繳清250萬欠稅

    稱無力清償被查獲現金流，藝品商一個月內繳清250萬欠稅。（新竹分署提供）

    稱無力清償被查獲現金流，藝品商一個月內繳清250萬欠稅。（新竹分署提供）

    2025/05/21 11:49

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕苗栗縣洪姓男子109年至111年間因經營雕塑藝品營業，未依規定辦理稅籍登記，期間銷貨額累計1972元萬餘元漏未開立發票，經財政部中區國稅局苗栗分局核定總欠逾250萬元稅款。該核稅處分送達後，洪男置之不理，苗栗分局遂移送法務部行政執行署新竹分署執行，分署自112年收案後，積極調查洪姓男子財產流向，終於在近日限期履行中，新竹分署承辦執行官當面提示並提問財產流向後，洪男火速在一個月內繳清所有欠稅款。

    新竹分署表示，原本洪姓男子對於當初買賣藝術品資金流向，僅是輕描淡寫未具體說明，而且託言無力清償，也無法分期繳納，還表示親人也沒有能力協助處理云云。經調查大額通貨及其他資金流向，發現洪姓男子有6筆皆破千萬的現金進出，無法合理交代原由，經承辦執行官曉諭，如果無法合理說明，恐已構成隱匿處分財產等管收事由，至此，洪姓男子方才承諾將會處理本件欠稅案件，承辦執行官並告知，如果避不處理，亦會向法院聲請拘提。

    最後洪男深感避無可退，果然在承辦執行官指定期日內繳清所有欠稅案件。新竹分署呼籲，目前正處於報稅季節，納稅義務人切勿心存僥倖，透過轉移財產來逃避責任，如此不僅無法規避法律責任，還可能失去人身自由，如無法全額清償，應主動洽詢分期方式，避免面臨財產遭查扣或恐被拘提、管收之後果。

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