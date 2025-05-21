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    首頁　>　社會

    琉球漁船遭菲律賓海警攔查扣押 今平安返台

    「昇漁豐號」21日順利返抵東港漁港，船長與船員平安歸來。（徐富癸辦公室提供）

    「昇漁豐號」21日順利返抵東港漁港，船長與船員平安歸來。（徐富癸辦公室提供）

    2025/05/21 11:45

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東東港正值黑鮪魚季，漁民出海捕魚忙碌之際，卻傳出驚險事件！琉球籍漁船「昇漁豐號」於19日凌晨0時許，在台菲重疊海域作業時，突遭菲律賓海警公務船攔查扣押，引發漁民與家屬高度緊張。經多方協調與努力，民進黨立委徐富癸今（21）日宣布好消息，「昇漁豐號」今晨8點順利返抵東港漁港，船長與船員平安歸來，家屬與地方人士無不鬆了一口氣。

    據了解，「昇漁豐號」在台菲重疊海域作業時，意外遭菲方海警攔截，船員緊急通報求援，家屬焦急萬分，隨即向立委徐富癸陳情求助。徐富癸接獲消息後，立即動員相關單位協調，並密切關注事件進展。

    他表示，今早於立法院開會期間，接獲家屬報喜電話，得知漁船順利返港，當下指示服務處同仁前往東港漁港，迎接船長與船員，並向船長母親表達慰問，場面溫馨感人。徐富癸進一步透露，船長因歷經海上驚魂，情緒尚未平復，且略有血壓升高的狀況，暫不接受媒體採訪。船員與家屬在經歷這場風波後，選擇先返家休息，並前往琉球在地信仰中心碧雲寺，向觀音佛祖祈福，盼未來出海平安順利。

    徐富癸強調，漁民是台灣海洋產業的支柱，他將持續扮演漁民的「靠山」，全力守護每位出海討生活的勇者，期盼所有漁民都能「出海平安，滿載而歸」。

    這起事件不僅凸顯台菲重疊海域的漁權爭議，也讓黑鮪魚季蒙上一層陰影。地方人士呼籲，相關單位應加強與鄰國的漁業協商，確保漁民作業安全。對此，徐富癸表示，將持續關注漁民權益，推動相關政策，保障漁民的海上安全與生計。

    「昇漁豐號」21日順利返抵東港漁港，船長與船員平安歸來。（徐富癸辦公室提供）

    「昇漁豐號」21日順利返抵東港漁港，船長與船員平安歸來。（徐富癸辦公室提供）

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