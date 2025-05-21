偽裝水果、茶葉加工廠 地下菸酒廠菸絲、半成品酒數量驚人

南投縣警方在竹山鎮查獲私菸工廠，滿地是散開的菸絲。（南投縣警察局提供）

2025/05/21 11:54

〔記者陳鳳麗／南投報導〕製作私菸酒工廠隱身南投縣竹山鎮偏僻山區，偽裝成水果、茶葉加工廠，南投縣警方經長時間跟監破獲，現場查獲的菸絲多達5200多公斤，一批製菸機具，還有部分捲好的紙菸，透過上手包裝後販售，以販售給外籍移工為主；同日警方另在名間鄉私酒工廠，查獲柚子露半成品9萬多公升，數量可觀。

南投縣警方上月會同南投縣政府私劣菸酒查緝小組，在竹山鎮東鄉路查獲私菸工廠，辜姓男子利用廢棄製茶場製作香菸，現場查獲菸絲每包重達17公斤，共有306包，總重量為5202公斤，估計可製成私菸37萬1570包、做好的紙菸150大盒，每盒200支，可包裝1500包香菸，總計37萬3070包，當場並扣押捲菸機1台，捲菸紙100盒，切絲機1台、酒精1桶、香精1桶及噴霧器1台。

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警方表示，辜男經營的這家私菸廠已有一段時間，他將菸絲捲成ㄧ根根香菸後，置於香菸盒，再交給上手包裝，貼上與品牌菸相似的包裝紙，再透過夜市等管道出售，售價比市售菸便宜，購買者以外籍移工為大宗。

警方當天也在名間鄉員集路查獲彭姓男子產製私酒，現場查獲柚子露半成品（1000公升）計51桶、柚子露半成品（1萬公升）計4桶、梅子酒（10公升）1桶及藥酒半成品（100公升）6桶，半成品酒多達9萬多公升。

南投縣警局指出，依菸酒管理法規定，未經許可產製之菸酒品即為私菸（私酒），處新台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰，但查獲物查獲時現值超過100萬元者，處查獲物查獲時現值1倍以上、5倍以下罰鍰，最高以1000萬元為限，此次查獲私菸部分，估算現值為1492萬2800元，罰鍰達1000萬元，相關扣押物將依規定辦理後續行政裁處作業。

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現場查獲的菸絲多達5200多公斤。（南投縣警察局提供）

製作好的私菸包裝好，貼上類似品牌菸的包裝貼紙。（南投縣警察局提供）

南投縣警方另外在名間鄉查獲的私酒工廠。（南投縣警察局提供）

ㄧ桶桶的私酒半成品。（南投縣警察局提供）

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