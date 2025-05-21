三峽車禍受害者憂求償無門 侯友宜：該執行假扣押就執行

針對三峽車禍案，外界憂心受害者恐求償無門，新北市長侯友宜表示，民事賠償問題該執行假扣押就執行。（記者賴筱桐攝）

2025/05/21 11:20

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市三峽區重大車禍造成3死12傷，涉嫌肇事的78歲男駕駛余文正目前仍在醫院治療，外界憂心受害者恐求償無門。對此，新北市長侯友宜表示，市府與民間團體並肩作戰，對於民事賠償問題，「該執行假扣押就執行假扣押」。

侯友宜2天來9度赴醫院探視傷者、慰問家屬，對於家屬的訴求，侯今天在市政會議後受訪表示，孩子受到車禍嚴重創傷，很多孩子還在生死邊緣徘徊，市府除了提供一對一的醫療服務，受傷者也給予心理輔導和社工資源，近日積極與家屬雙向溝通，家屬關心醫療、學業、法律3大面向問題。

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侯友宜表示，新北市已成立專案小組調查事件，希望給家屬清楚的來龍去脈；醫療照顧方面，跟醫療體系並肩作戰，盼受傷者平安康復回家；學業部分，教育局啟動跟孩子們的對接，提供未來的學業支持及心理輔導。

另外，外界憂心肇事駕駛人年紀大，未來可能逃過司法刑責，民事責任也不一定有能力賠償受害者家屬，受害者恐求償無門。

侯友宜指出，法制局與民間團體被害者保護協會合作，近日開始與家屬接觸，成立律師服務群，針對法律訴訟的刑事與民事責任追究、賠償全力以赴，希望確保被害者權益。至於是否提出集體訴訟？他說，將責成法制局一一和被害者家屬詳細溝通，家屬如有共識，將依照家屬需求和共識全力以赴。

侯友宜強調，針對受害者的權益問題，市府第一時間和民間團體並肩作戰，刑事偵查部分，檢察官和警察局將就肇事的來龍去脈及責任歸屬釐清，該究責就要究責；涉及民事賠償問題，該執行假扣押就執行假扣押。

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