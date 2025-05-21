逾期居留逾10年違規騎車被查 甘比亞男落跑耐力驚人警借機車才逮到

警方追捕在台逾期居留逾十年的甘比亞國籍男子。（記者劉慶侯翻攝）

2025/05/21 13:22

〔記者劉慶侯／台北報導〕來台逾期居留近10年的甘比亞籍D男，昨日深夜大喇喇的在台北市中華路人行道騎機車。萬華分局巡邏警網見狀攔檢，Ｄ男先是報假證件被識破，隨即棄車拔腿就跑。警方實在跑不過擅於長跑的D男，臨時向路人借了輛機車才追上攔截逮捕，將依法解送移民署外勤隊遣返。

北市警萬華分局西門町派出所，昨（20）日深夜11時許執行巡邏勤務時，行經中華路一段發現有名皮膚黝黑的外籍男子違規在人行道上騎機車，警方便趨前要求接受盤查。

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對方當下在警方盤查時報出虛偽證號，企圖規避查驗，但立刻被警方人口查詢系統識破，警方要再作深入訊問查證時，對方心虛轉身逃跑，員警只得全副裝備的徒步追緝。

由於對方黑色血脈的長跑耐力驚人，警方慢慢的被拉開距離，有點追不上，幸好過程中有名騎機車的陳姓男子，由看熱鬧變成提供協助，將機車借給緝捕員警，警方這才迅速追上對方壓制逮捕。

警方調查，Ｄ男是甘比亞共和國國籍，2015年以工作簽證名義核准入台30天，但逾期居留至今已近10年，他承認是因擔心遭遣返才拒捕。警方訊後解送台北專勤隊收容等待遣返。

陳姓機車騎士將車借給警方使用。（記者劉慶侯翻攝）

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