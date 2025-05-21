長期沒有性生活！夫質疑妻「吃飽才回家」 結果讓人跌破眼鏡

高雄一對夫妻長期沒有性生活，最後還被法院判准離婚，夫質疑妻在外頭「吃飽才回家」，但實情竟是他自己不願意和老婆住在一起。示意圖。（資料照）

2025/05/21 11:43

〔記者黃佳琳／高雄報導〕洪姓男子和張姓女子結婚後生下一子，但孩子有自閉症，洪男又長期定居上海，張女帶著兒子返台治療，夫妻倆聚少離多，結婚25年後被法院判離；洪質疑張女跟長期配合的周姓推拿師有染，夫妻久別重逢時「碰一下都不行」，懷疑她在外頭「吃飽才回家」，但法官發現，張女患有嚴重恐慌症，周男與張女家人是相織逾10年的老友，幫忙照顧張女病情被誤會，因此認為洪男提告求償100萬元無理，判敗訴。

判決指出，洪男和張女於1996年結婚，兩人婚後生了一個兒子，但兒子被診斷出罹患自閉症，洪男長期在中國工作並定居上海，無暇照顧兒子，張女在中國沒有家人奧援，於是2001年搬回台灣，由公婆家和娘家人一起幫她照顧兒子。

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洪男認為，張女搬回台灣後，他回台與家人團聚時，張女都不給碰，懷疑她在外頭「吃飽才回家」，但因苦無證據，夫妻倆感情愈來愈淡，最後還被法院判准離婚；洪男認為婚姻破裂的原因，應是張女在外有男人，於是請人私下調查，果然發現張女和周姓推拿師互動頻繁，於是他拿著多段蒐證影片向兩人提告求償100萬元。

高雄地方法院審理時，張女否認出軌，直說是洪男只想住上海，不願跟她一起在台灣生活，兩人才一直沒有發生性行為，且周男是她父母長期配合的推拿師，與她的家人相識逾10年，她因患有嚴重恐慌症，病發時無法自理生活，才會請周男載她去看醫生，並沒有發生過任何親密行為；周男也說，自己跟張女清清白白，雖然會跟張女去爬山，但爬山時也有帶孩子一起去，目的是為了幫她兒子減重，兩人雖有私交，但只是友情而不是愛情。

法官傳喚張女的媽媽和姐姐作證，她們都說，洪男把婚姻破裂的原因怪在張女頭上實在沒道理，明明是他一直不願意和老婆住在一起，又把自己的錯加在張女和周男頭上；法官勘驗洪男提出的多段影片，發現張、周兩人雖有互動，但僅限於普通朋友來往的方式，並沒有親吻、牽手等親密行為，因此認定證據不足證明張 、周兩人有逾越一般男女交往分際的行為，駁回洪男之訴，可上訴。

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