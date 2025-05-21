VIP的尊榮感？詐團亂槍打鳥+教戰守則 台中翁險中招噴積蓄

林翁到郵局準備匯款10萬到指定帳戶，幸員警及時勸阻。（圖由警方提供）

2025/05/21 10:49

〔記者許國楨／台中報導〕一個以「VIP」為名的假投資詐騙群組，差點讓台中市1名7旬翁自覺滿滿的尊榮感，誤信「高獲利、低風險」的甜蜜陷阱，把辛苦存下的10萬元積蓄送進詐騙集團口袋，所幸熱心行員與警察神反應，精準拆招勸阻，及時阻詐。

台中市第一分局民權派出所前天接獲轄內郵局通報，7旬林姓老翁疑遇詐需協助，該所副所長余長益、警員賴丁嘉立即趕赴現場，經了解，林翁稍早到郵局向行員表示需匯款給朋友救急，行員發現林翁手機中LINE對話內容疑似為詐騙集團提供的「應對話術」，指導老翁如何應付行員詢問，簡直就是所謂的教戰守則SOP。

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警方進一步釐清確認，該起案件屬典型投資詐騙手法，詐團透過LINE亂槍打鳥加好友，群組名稱高大上、氣派十足，讓人誤以為進入專業理財圈，林翁翁一時信以為真，甚至誤認詐騙成員為舊識，打算依指示匯出10萬元，所幸行員機警通報，警方現場揭穿騙局，並協助老翁關閉可被陌生人加好友的功能，封鎖詐騙帳號。

警方進一步宣導常見詐騙手法與防詐觀念，林翁這才驚覺落入詐騙圈套，當場表示：「還好你們有來，不然錢就沒了！」成功避免多年積蓄付諸東流。

第一分局長尤啓南呼籲，詐騙手法日新月異，詐團常以高報酬投資誘騙民眾上鉤，民眾接獲類似訊息務必提高警覺，切勿輕信來源不明的投資邀約或通訊群組，如有疑慮請立即撥打165反詐騙專線或就近至派出所求證，以免辛苦積蓄遭詐損失慘重。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐團亂槍打鳥加林翁為好友，且群組名稱高大上、氣派十足。（圖由警方提供）

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