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    首頁　>　社會

    三峽車禍路口要改善？里長陳樁螢：「多次會勘」該做的都做了

    新北市三峽國成街與國光街口，車禍後警方加強上下學交通管制。（記者翁聿煌攝）

    新北市三峽國成街與國光街口，車禍後警方加強上下學交通管制。（記者翁聿煌攝）

    2025/05/21 10:40

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三峽區國成街與國光街口19日發生重大車禍，造成3死12傷的悲劇，事後相關單位也派員到場會勘，是否需要加強改善交通號誌和防護設施，當地龍埔里長陳樁螢指出，此路口是北大國小與三峽國中學生上下學必經之路，里辦公處辦過多次會勘，相關交通號誌、行人時相、行人穿越道等一應俱全，「能做的都做了」。

    三峽國成街與國光街口東北側就是北大國小與附屬幼兒園，三峽國中距離5百公尺，每天上下學時間都有大批學生徒步通行經過，因此在上下學時間，不僅開放行人時相，外側路口也告知車輛只出不進，減少意外發生的機率，但是19日發生意外當下，該路口正處於四方車輛停等紅燈，行人可直接對角通行的狀態，肇事車當時闖入才造成重大傷害。

    有民眾指出，當地交通在新學校設校後，又加開新馬路，使得交通狀況更為複雜，車輛通行都應該要減速慢行，避免巷道內突然竄出行人或是機車。

    北大國小校長劉文章說，未來校方會加強學童的交通安全宣導，除了注意要遵守號誌，行走人行道，還要隨時注意周遭交通狀況，避免有車輛闖紅燈或是暴衝等意外狀況。

    三峽區公所表示，肇事駕駛最先是在學成路與國成街口與後方車輛擦撞，才高速駛入國成街，因此也會一併檢討學成路與國成街口的交通號誌，並強化上下學時段禁止進入的指示號誌。

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