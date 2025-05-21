美籍女子騎YouBike摔車 金山警及時救援

美國籍女子妮基（右）昨晚騎YouBike在金山區磺港路失控摔車，新北市金山警分局警員及時救援。（記者林嘉東翻攝）

2025/05/21 10:28

〔記者林嘉東／新北報導〕雙北世界壯年運動會火熱登場，自由車公路賽即將在風光明媚的金山區舉行。連日來已有不少選手前來自主練習、適應場地，吸引不少遊客趕來朝聖；美國籍女子妮基昨騎著公共自行車YouBike途經磺港路時，因不熟悉路況，失控摔車；新北市金山警分局警員及時救援，協助她申請意外事故理賠，還協助她搭車返回台北住處，讓妮基感激不已，表示下次還會再來玩。

世壯運自由車公路賽將於5月26至28日在金山舉行，連日來已有許多自行車選手提早進駐自主訓練，吸引不少遊客慕名而來；來自美國的38歲女子妮基昨天上午騎著YouBike，觀看選手們自主練習，晚上7時許騎YouBike前往水尾總督府溫泉泡湯消暑，騎經磺港路下坡路段時，車速過快，不慎摔車。

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由於妮基摔車地點就在新北市警局金山警分局交通分隊附近，警方獲知後通知外事警員趕來協助製作筆錄，並協助妮基聯繫YouBike公司，申請意外事故保險理賠，並引導妮基搭公車返回台北住處。妮基感謝金山警員幫忙，搭車離去前，向警員表示她下次還會再來。

金山警分局長沈明義指出，世壯運比賽期間，金山自行車比賽場地周邊都會播放多國語言提醒應注意事項外，平日若遇外國遊客事故，警方會通知外事警員即刻到場協助，處理員警也會參酌使用翻譯軟體溝通，期能盡快解決問題，做好扎實可靠的國民外交。

美國籍女子妮基（中）昨晚騎公共自行車YouBike失控摔車，新北市金山警分局警員及時救援。（記者林嘉東翻攝）

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