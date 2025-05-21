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    首頁　>　社會

    三峽車禍路口堆滿民眾獻花、紀念品 公所研議進行整理

    新北市三峽重大車禍事故現場，民眾竹悼念品堆滿路口，區公所研議進行整理。（記者翁聿煌攝）

    新北市三峽重大車禍事故現場，民眾竹悼念品堆滿路口，區公所研議進行整理。（記者翁聿煌攝）

    2025/05/21 10:06

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三峽區國成街與國光街口19日發生重大交通事故，造成3死12傷慘劇，民眾心疼無辜學生過馬路竟遭意外，紛紛到場致意，並放置追悼的鮮花、玩具、飲料和零食等，2天來數量爆增，在十字路口西側綠地已從一小堆擴大成一整片，外傳區公所規劃要在死者頭七時一起燒掉，三峽區公所表示，路口的東西都是民眾的心意，會考量最好的處理方式。

    國成街與國光路口四側的綠地，經過媒體密集報導，這2天來不斷有民眾到場致意，並攜帶各式各樣的紀念品放置現場表達悼念，除了鮮花、玩具、娃娃，還有各種學生喜歡吃喝的零食、飲料，以及為死者祈福的文字卡片，展現大家對死者的不捨。

    區公所指出，但是目前現場的物品愈堆愈多，區公所與里辦公室也擔心天候炎熱，其中不少東西會腐壞，影響環境衛生，因此經開會研商解決方法，初步討論會在現場進行物品分類，會腐壞的鮮花或食品先移除，還能食用的餅乾、點心和飲料類會由區公所統一收放，未來送交有需要的民眾。

    區公所表示，現場還有民眾放置金紙和蓮花，就會尊重民眾的心意進行火化，區公所強調，為考量現場的交通安全及環境衛生，避免影響到社區，區公所人員會進行整理，而非清理，現場也有設置告示牌，提醒民眾注意，適度表達心意不要浪費。

    新北市三峽重大車禍事故現場，民眾竹悼念品堆滿路口，區公所研議進行整理。（記者翁聿煌攝）

    新北市三峽重大車禍事故現場，民眾竹悼念品堆滿路口，區公所研議進行整理。（記者翁聿煌攝）

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