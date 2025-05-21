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    偷渡新招！中國男台灣海峽「換船」入境高雄港 爽玩2個月自首

    中國李姓男子在台灣海峽換船順利入境我國，爽玩兩個月才自首被逮。示意圖，非當事貨輪。（記者黃佳琳攝）

    中國李姓男子在台灣海峽換船順利入境我國，爽玩兩個月才自首被逮。示意圖，非當事貨輪。（記者黃佳琳攝）

    2025/05/21 09:54

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕中國籍李姓男子從福建搭漁船出海，在台灣海峽登上坦尚尼亞籍貨輪「祥運輪」，跟著「祥」輪進入高雄港，再從大船換小船從旗津進入我國，爽玩2個月後自首，被法官依違反入出國及移民法判拘30日，得易科罰金。

    判決指出，去年9月，李姓男子透過中國籍綽號「小陳」的男子介紹，從福建省福州市某沙岸海邊搭乘漁船出海，漁船載他到台灣海峽後，李男登上停泊在海峽某處的坦尚尼亞籍貨輪「祥運輪」；10月7日，李男隨著「祥運輪」進入高雄港內，因「祥」輪進港停泊後發生機舵故障，因此將進行船隻拆解作業，李男則與綽號「威廉」的我國籍黃姓男子（另案偵辦中）接洽，安排下船後前往旗津區某民宿居住。

    去年11月13日，李男「爽玩」台灣2個月後，主動前往內政部移民署高雄港國境事務大隊自首，此時移民署才驚覺國境又破了一個洞，趕緊將李男逮捕送辦；高雄地方法院審理時，李男坦承犯行，法官認為他未經許可進入我國境內，有害我國政府對於入出國管理的正確性，但考量他在台無前科，且符合自首減刑要件，因此依違反入出國及移民法判拘30日，得易科罰金，可上訴。

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