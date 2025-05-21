芬園鄉間無號誌路口2車碰撞 1輛撞斷電桿衝入田、1輛車頭撞毀

兩輛廂型車在路口發生碰撞，其中1輛甚至撞斷電線桿後衝入稻田，另1輛則是車頭幾乎撞爛。 （圖由警方提供）

2025/05/21 09:35

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣芬園鄉嘉東街269巷昨天（20日）發生一起兩輛廂型車碰撞事故，其中1輛甚至撞斷電線桿後衝入稻田，另1輛市價百萬元的廂型車則是車頭幾乎撞爛，女駕駛輕傷；警方勘查發現這處路口是無號誌路口，兩車駕駛疑似都未注意路口狀況釀禍，不過確實肇事原因還要釐清。

彰化警分局指出，昨天上午10點多1名女子駕駛廂型車沿嘉東街269巷南往北行駛，此時正好1輛由1名男子駕駛的廂型車沿嘉東街269巷東往西行駛，雙方於交叉路口發生碰撞，由於撞擊力道猛烈，男子的廂型車偏向撞斷路旁的電線桿，再衝入稻田，所幸男子並無大礙；女子的廂型車則在撞擊後，車頭幾乎撞爛，女子胸口鈍挫傷，所幸經送醫救護並無大礙。

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警方現場檢視，兩車的車頭都嚴重毀損，由於電線桿被撞斷，還造成當地一度停電，台電火速派員趕抵現場檢修，所幸也都很快恢復供電。由於該路口並無號誌，警方懷疑是否又是兩車經過路口時未注意前方路況釀禍，不過實際事故發生原因還要進一步釐清。

兩輛廂型車在路口發生碰撞，其中1輛甚至撞斷電線桿後衝入稻田。 （圖由警方提供）

兩輛廂型車在路口發生碰撞，其中1輛車頭幾乎撞爛。 （圖由警方提供）

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