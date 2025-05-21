三峽車禍肇事駕駛昏迷 律師列求償重點：1情況無法向妻兒求償

新北市三峽區北大國小旁前天發生重大車禍，78歲余姓駕駛駕車暴衝，造成嚴重傷亡，其中包含多名學生。（資料照）

2025/05/21 10:00

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北市三峽區北大國小旁19日發生重大車禍，78歲余姓駕駛駕車暴衝，造成嚴重傷亡，其中包含多名學生，余姓駕駛目前也仍在昏迷中。律師蘇家宏對此提出數項求償要留意的重點，並提醒若是肇事駕駛過世，只能就他名下的財產求償，不能跟他的兒女或太太名下的財產取償。

蘇家宏在臉書發文指出，78歲的先生，開著20多年的車子，在三峽衝撞正在過馬路的行人，撞倒10多人，3人過世，12人受傷，事發時正值學校放學時間，現場一度陷入混亂。

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蘇家宏表示，一個孩子養了10多年，愛了10多年，也期盼未來孩子的人生很美好，好像我們的生命也無限的延伸。但是就在這一瞬間，生命就消逝了，父母的生命也嚴重的崩落，這樣的痛苦，是怎麼樣的賠償或多少時間，都沒有辦法給父母公道的。

蘇家宏直言，生命這堂課真的很難！人的生命無價，我們也無法讓時光倒流，讓這樣的遺憾不發生。這種時候，要做的事情很多，而法律是其中一種必須。

蘇家宏為此也提出數項須留意的求償重點：

1.受害人可以先請求車輛強制責任險的給付。

2. 針對每一個不同狀況的受害人，向78歲的駕駛人求償。

3. 聲請假扣押，避免被告脫產。一旦發生重大車禍，擔心被告脫產，應盡早聲請「假扣押」，鎖住肇事者名下的資產、避免資產被轉移脫產。

4. 提起刑事告訴，施以實質壓力。除了民事賠償，可同步提起刑事告訴，讓對方面臨坐牢等刑責上的心理壓力。

5. 透過法院進行調解。民事與刑事之外，也可走調解程序，有時更能促使對方家屬出面，從家族層面給予實質的賠償與和解。

蘇家宏也提醒，若這位78歲的駕駛人過世，只能就他名下的財產求償，不能跟他的兒女或太太名下的財產取償。為此他也表示，希望駕駛人能夠清醒，釐清事故的原因，也坦然面對所發生的憾事，全力的賠償每位被害人或家屬。

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