為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    三峽車禍肇事駕駛昏迷 律師列求償重點：1情況無法向妻兒求償

    新北市三峽區北大國小旁前天發生重大車禍，78歲余姓駕駛駕車暴衝，造成嚴重傷亡，其中包含多名學生。（資料照）

    新北市三峽區北大國小旁前天發生重大車禍，78歲余姓駕駛駕車暴衝，造成嚴重傷亡，其中包含多名學生。（資料照）

    2025/05/21 10:00

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕新北市三峽區北大國小旁19日發生重大車禍，78歲余姓駕駛駕車暴衝，造成嚴重傷亡，其中包含多名學生，余姓駕駛目前也仍在昏迷中。律師蘇家宏對此提出數項求償要留意的重點，並提醒若是肇事駕駛過世，只能就他名下的財產求償，不能跟他的兒女或太太名下的財產取償。

    蘇家宏在臉書發文指出，78歲的先生，開著20多年的車子，在三峽衝撞正在過馬路的行人，撞倒10多人，3人過世，12人受傷，事發時正值學校放學時間，現場一度陷入混亂。

    蘇家宏表示，一個孩子養了10多年，愛了10多年，也期盼未來孩子的人生很美好，好像我們的生命也無限的延伸。但是就在這一瞬間，生命就消逝了，父母的生命也嚴重的崩落，這樣的痛苦，是怎麼樣的賠償或多少時間，都沒有辦法給父母公道的。

    蘇家宏直言，生命這堂課真的很難！人的生命無價，我們也無法讓時光倒流，讓這樣的遺憾不發生。這種時候，要做的事情很多，而法律是其中一種必須。

    蘇家宏為此也提出數項須留意的求償重點：
    1.受害人可以先請求車輛強制責任險的給付。
    2. 針對每一個不同狀況的受害人，向78歲的駕駛人求償。
    3. 聲請假扣押，避免被告脫產。一旦發生重大車禍，擔心被告脫產，應盡早聲請「假扣押」，鎖住肇事者名下的資產、避免資產被轉移脫產。
    4. 提起刑事告訴，施以實質壓力。除了民事賠償，可同步提起刑事告訴，讓對方面臨坐牢等刑責上的心理壓力。
    5. 透過法院進行調解。民事與刑事之外，也可走調解程序，有時更能促使對方家屬出面，從家族層面給予實質的賠償與和解。

    蘇家宏也提醒，若這位78歲的駕駛人過世，只能就他名下的財產求償，不能跟他的兒女或太太名下的財產取償。為此他也表示，希望駕駛人能夠清醒，釐清事故的原因，也坦然面對所發生的憾事，全力的賠償每位被害人或家屬。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播