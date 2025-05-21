邊騎車邊割喉！越南移工情侶談判分手 他殺女友後輕生判決逃死

金姓移工被女友騎車搭載，自後方持刀割喉殺死女友，高雄高分院維持一審原判14年有期徒刑。（資料照）

2025/05/21 09:41

〔記者鮑建信／高雄報導〕越南籍阮姓女子騎車載同鄉金姓男友外出，打算談判分手，機車行駛途中竟遭割喉當場殞命，金男行凶後也企圖割頸輕生獲救；二審高等法院高雄分院依殺人罪判刑14年，維持原審刑度。

據了解，20歲阮姓女子和25歲金姓男子都是越南移工，2人分別在高雄和苗栗工作，因而感情生變。金男不滿阮女提分手，於2023年8月15日深夜南下，帶著剛買的水果刀相約談判。

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阮女騎車載金男行經高雄市岡山區成功路巷道，金男突然持刀割她頸部，造成11公分切割傷、甲狀軟骨6公分破洞、右側頸動脈遭切斷、聲帶開口裸露，當場摔車倒地，血流不止、傷重死亡。

金男行凶後自刎倒地，經路人發現2人倒在馬路，向岡山分局報案，經救護車緊急送往醫院搶救，撿回一命。

金男應訊坦承殺人，但否認預謀犯案，聲稱水果刀是受阮女請託購買削水果刀具。

橋頭地院審酌金男賠償台幣50萬元達成和解，且年紀尚輕有教化可能，判處有期徒刑14年，他不服上訴，上午被高雄高分院駁回，仍可上訴。

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