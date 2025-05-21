台泥花蓮和平廠驚傳火警 消防局派員搶救

花蓮縣秀林鄉台灣水泥和平分公司今（21）日上午7點多傳出火警，火勢自廠區內2號餘熱機4至5樓竄出。（民眾提供）

2025/05/21 09:29

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣秀林鄉台灣水泥和平分公司今（21）日上午7點多傳出火警，火勢自廠區內2號餘熱機4至5樓竄出，縣消防局指出，現場目前無人受困，無人員傷亡通報，火勢初步控制，目前仍在殘火處理當中，台泥初步回應，目前正在整理狀況，待釐清後會主動發布重訊以及財損。

有民眾在網路貼出一段影像，顯示台泥和平廠的設備冒出濃濃黑煙，現場還傳出有爆炸聲響，相當驚悚。目前現場持續由消防人員進行火勢控制與殘火清理，並同步通報縣政府、台電、自來水公司及相關單位進行支援與後續安全評估。

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花蓮縣消防局指出，今日7點27分接獲報案，報案人指出位於秀林鄉和平263號的台泥和平廠，預熱機4至5樓出現明火與濃煙。指揮中心立即派遣大批人車前往搶救，包括一大隊、和平、和仁、北埔、新秀、美崙、特搜、南澳及觀音等分隊火力支援。

花蓮縣秀林鄉台灣水泥和平分公司今（21）日上午七點多傳出火警，火勢自廠區內2號餘熱機4至5樓竄出，火勢已經控制，上午八點多外觀已看不到黑煙。（民眾提供）

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