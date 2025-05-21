81歲老翁離家600公尺就迷路 幸熱心工人報案才得以順利返家

迷途老翁被帶回派出所，順利和家人團聚。（民眾提供）

2025/05/21 09:35

〔記者歐素美／台中報導〕台中市神岡區一名81歲林姓老翁，因患有失智症，昨趁家人忙於家務之際，獨自外出散心，不料，走至距離住家約600公尺的路口時迷失方向，在原地無助徘徊，幸附近工地的工人發現異狀，立即通報警方到場協助，順利讓老翁與趕赴派出所報案的妻子平安團聚。

豐原警分局神岡分駐所於昨天上午10時左右，接獲一名工人報案，指稱在神岡區神清路與大圳路口一處管線施工工地，發現一名戴著黑帽、穿著涼鞋的老翁頂著大熱天在周邊徘徊許久，疑似迷路無法返家，需要警方到場協助確認身分並協助返家。

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劉員到場後查證身分，確認該名老翁係家住神清路上的81歲林姓男子，由於失智症狀加劇，林翁近來時常趁家人不注意獨自外出，雖然已配戴定位裝置，但最近活動範圍擴大，讓家屬尋找難度也隨之增加。

就在警方確認身分的同時，林翁妻子也焦急地趕至派出所報案，夫妻倆才得以及時團聚，讓這場走失驚魂記圓滿落幕。林妻對警方的即時協助萬分感激，警方也主動聯繫豐原分局偵查隊鑑識小隊，協助建立林翁的指紋檔案，以利日後如再發生走失情況，能更快速確認身分、協助返家。

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