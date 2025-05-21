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    團新手法！盜取Line帳號結合AI變聲 婦人險遭兒子騙錢

    大甲婦人險遭詐騙。（警方提供）

    大甲婦人險遭詐騙。（警方提供）

    2025/05/21 09:12

    〔記者張軒哲／台中報導〕詐騙手法日新月異，台中一名56歲劉姓婦人接獲兒子的LINE來電表示，說他遇到緊急情況急需用錢，否則會出大事，要求婦人匯款36萬元到指定帳戶。詐騙集團使用與婦人兒子一模一樣的大頭貼與暱稱，再搭配語音變聲技術，加上來電畫面顯示熟悉的LINE帳號與過去對話紀錄，讓劉婦不疑有他。所幸銀行警衛察覺劉婦神情有異，旋即通報警方派員協助處理，保住積蓄。

    心急如焚的劉婦擔心孩子安危，急忙帶著36萬元現金趕往銀行辦理匯款。大甲派出所今日指出，員警抵達現場後，仔細檢視婦人手機通訊內容發現，詐騙集團使用與婦人兒子一模一樣的大頭貼與暱稱，再搭配語音變聲技術，讓劉婦信以為真。

    大甲派出所所長顏宥騏表示，這是近期詐騙集團最新的詐騙手法之一。即詐騙集團盜取民眾的Line帳號後，結合AI變聲技術，藉由營造高度擬真情境，使民眾難以察覺且無從分辨真偽。承辦員警表示，檢視劉婦與假兒子Line對話訊息都是兒子在外闖禍急需用錢等等是常見的詐騙套路，經員警耐心向劉婦說明並協助聯繫上劉婦兒子澄清後，劉婦始恍然大悟，確認自己險遭假冒親友詐騙。

    大甲警分局長謝建國呼籲，詐騙手法日新月異，除傳統話術外，近期更有詐騙集團利用AI深偽技術、社群帳號盜用、甚至合成語音冒充親友或公務機關，皆需格外留意。民眾若接獲親友以任何理由請求借錢、匯款等情形務必提高警覺，可主動撥打親友本人電話確認，或立即通報165反詐騙專線或向轄區警方求助，共同守護財產安全。

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