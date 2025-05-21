日女攜9旬叔來台尋兒時居住地 基隆警熱心協助獲跨海感謝信

警員邱裕勛幫日籍岩崎女士及其叔叔找到當年生活的地址，圓了他們的夢。（記者吳昇儒翻攝）

2025/05/21 09:10

〔記者吳昇儒、林嘉東／基隆報導〕年約60歲的日籍岩崎女士近日帶著92歲的叔叔到基隆尋找兒時住處，一圓逝世的父親與叔叔的夢。未料，時隔多年早已人事已非，建築大多不復存在，只好找上當地的派出所求援。經員警細心協助，走訪地方耆老，成功圓夢。協助的警員邱裕勛昨日也收到來自日本岩崎女士的感謝信，感謝台灣警方的友善及熱心協助。

基隆市警察局第四分局中華路分駐所得知岩崎女士的父親與叔叔，曾經在中山區生活過，一直有重回台灣看看兒時住所的念頭；雖有當年的地址，但因是日治時期舊制地址，現今已難以對應，決定幫忙他們，讓他們圓夢。

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警員邱裕勛走訪當地耆老，慢慢勾勒出當年的輪廓，成功找到該地址位於中山區中山二路巷內，便陪同岩崎女士及其92歲的叔叔一起前往，雖然當年的建築與街道早已改建，但仍讓她們感到滿足與欣慰。

本以為案件就告一段落，沒想到岩崎女士卻專程從日本寄感謝信到台灣來，感謝台灣警方熱心的協助，雖然探訪當日下著雨，但她心情十分愉快；也表示透過這次的尋訪，彷彿再次與過世的父親建立了心靈的連結，這份回憶讓她倍感珍貴，非常謝謝邱裕勛的幫忙。

岩崎女士特別從日本寄感謝信，謝謝警員邱裕勛的幫忙。（記者吳昇儒翻攝）

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