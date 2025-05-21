七旬翁臨老入花叢 詐團聲聲「老公」險失老本

陳姓老翁欲臨櫃取款被警方和行員攔阻。（記者劉慶侯翻攝）

2025/05/21 09:07

〔記者劉慶侯／台北報導〕年逾七旬的陳姓老翁，在網路被所謂的美女「小琪」搭訕，在對方一聲聲「老公」的稱呼下，掉入詐欺集團佈置的愛情陷阱。日前「小琪」誆稱已匯入500萬日元到他帳戶，準備來台和他會面，但先需付出11萬元費用，才能將匯款解凍。陳翁興沖沖到銀行臨櫃匯款，被警方查覺攔阻，一番勸阻下才知美夢幻滅。

家住台中豐原的74歲陳姓老翁，是5月16日上午10時，一臉興奮的到臺灣銀行豐原分行，表示要提款11萬元。由於陳翁無法詳述提匯款用意和金錢流向，立刻引起行員和保七駐衛警的警覺。

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警方調查，陳翁近期透過臉書認識一名暱稱「小琪」的日籍台裔女子，以LINE熱絡聯繫後，對方還寄來一張作健身操，穿緊身衣的美貌照片，雙方旋即以老公、老婆相稱。讓陳翁寂聊的生活燃起陣陣火花。

日前，「小琪」誆稱要從日本來台與陳翁相會，並偽稱已匯了日幣500萬元至陳翁的帳戶，以便作為未來共同生活費，並提供近期來台會面的航班資訊。

其間，「小琪」更引導陳翁與一名自稱「金管處」的男子聯繫，對方表示陳翁若要提領匯入金額，須先支付11萬元「解鎖手續費」，並套取陳翁的各項帳戶資料。陳翁信以為真，即前往銀行提領現金。

保七員警查看雙方對談內容，確認是詐欺集團「假愛情真詐欺」的慣用伎倆，便舉出諸多案例不斷勸說，經過約1個多小時的苦勸後，老翁才悻然悻的當場打消提款念頭，慢步離開銀行。

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詐騙集團假金管處人員想騙取老翁帳號資料。（記者劉慶侯翻攝）

陳姓老翁被美女搭訕和一直暱稱他為「老公」。（記者劉慶侯翻攝）

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