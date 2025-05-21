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    首頁　>　社會

    家庭主婦遭撞傷偽造薪資明細索賠 被捉包反成被告判刑

    高雄車禍受傷的莊女，偽造薪資袋明細，向肇事故求償反成被告。示意圖與本案無關。（資料照）

    高雄車禍受傷的莊女，偽造薪資袋明細，向肇事故求償反成被告。示意圖與本案無關。（資料照）

    2025/05/21 07:29

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市莊姓女子2020年遭朱姓女子開車撞傷，造成鎖骨半脫位等傷害，雙方進行調解時，無業的莊女為獲得更高賠償金，竟偽造公司3萬多元的薪資袋明細與朱女調解，朱女同意支付15萬元，事後莊女被捉包遭控偽造文書，法院判拘役50日，得易科罰金5萬元。

    判決指出，莊女2020年6月29日騎機車於高市楠梓區德民路口，與開車的朱女擦撞，造成她右側尖峰鎖骨半脫位、左胸左臂挫傷等傷勢，經醫生診斷宜休養2個月。

    莊女為與朱女調解請求損害賠償，請先生公司的老闆，開立月薪30375元不實的薪資袋明細，做為薪資損害證明，供她前往楠梓區調解委員會進行調解，經調解成立朱女同意支付15萬元，並完成匯款。

    未料，朱女事後發現莊女並未在該家公司，只是一名家庭主婦，反控告莊女偽造文書，莊女到案坦承犯行，但她辯稱，車禍當時應有工作能力，雖無現實收入等相關資料可證，但她家中處理家務之勞動能力應得報酬，所提薪資袋薪水與該年度基本工資23800元接近。

    橋頭地院審理認莊女犯行明確，審酌其車禍迄今無業，離婚，子女已成年，獨居等，判拘役50日，得易科罰金5萬元，莊女不服上訴，仍被駁回全案確定。

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