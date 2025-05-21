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    檳榔西施毀約被求重刑 法官幫她說話了

    麥姓檳榔西施涉嫌侵占公款，被高雄高分院判處易科刑半年。（記者鮑建信攝）

    麥姓檳榔西施涉嫌侵占公款，被高雄高分院判處易科刑半年。（記者鮑建信攝）

    2025/05/21 07:04

    〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東麥姓檳榔西施涉嫌私吞公款近2萬元，被地院依業務侵占罪，判處易科刑半年，並允諾分期還錢，事後卻食言、失聯，檢方上訴要求改判，高等法院高雄分院認為徒刑換算罰金高達18萬元，另可民事求償，若無力償還即從重量刑，無疑落井下石，判決駁回。

    判決書指出，2024年4月間，被告麥女受僱於林女，在屏東縣「超群檳榔攤」任職，負責販賣商品、收取款項及點收當天營業額等工作。

    同年4月14日至5月2日止，麥女因需錢孔急，在檳榔攤內，利用工作機會，涉嫌侵吞款項，總金額1萬8725元。

    屏東地院審酌麥女認罪，並與林女達成和解，分期償還債務，並先支付頭期款9725元，乃依業務侵占罪，判處有期徒刑6月，如易科罰金，以1000元折算1日。

    不料，麥女宣判後避不見面，也未再還錢，林女遞狀要求檢方上訴，認為她毫無悔意，建請從重量刑。

    高雄高分院調查，麥女被處徒刑半年，換算罰金18萬元，為侵占款項近10倍，一旦拒繳需入監服刑，並可提出民事求償，若以無力賠償即認應從重量刑，豈不落井下石，而強人所難。

    況且，麥女侵占款項，不影響林女檳榔攤運作，判決上訴駁回，尚未定讞。

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