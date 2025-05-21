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    首頁　>　社會

    剛從派出所出來......高雄男半夜躺斑馬線被輾撞不治

    高雄男躺斑馬線被汽車輾撞送醫不治，駕駛未酒駕喊冤不知躺人。（民眾提供）

    高雄男躺斑馬線被汽車輾撞送醫不治，駕駛未酒駕喊冤不知躺人。（民眾提供）

    2025/05/21 07:05

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄55歲李姓男子與弟弟發生糾紛，今（21）日凌晨1時26分許剛離開派出所，步行至四維四路行人穿越道上，突然坐下，橫躺在馬路上，被疾駛而過的轎車撞飛，傷重送醫不治；肇事駕駛李姓男子經酒測並無酒駕，喊冤稱自己沒違規，警方仍依涉及過失致死罪嫌移送偵辧。

    據調查，死者李男（55歲）躺地被撞前1分鐘，因與弟弟發生糾紛，離開派出所後，走至該路口，走到行人穿越道上，竟躺在斑馬線上不起，附近員警聽見有撞擊聲，連忙衝出派出所查看，發現李男已被轎車撞飛，趕緊將他送至旁邊的阮綜合醫院急救，但仍告不治。

    警方調閱路口監視器，李男走到行穿道時，並未完全穿越，而是躺在路中，當成功一路綠燈亮起，1輛深色轎車及計程車分別經過該路口時察覺地上異狀，連忙閃過未撞上李男，但吳男開車經過路口，疑未注意地上有躺人直接輾過，死者弟弟見哥哥被撞飛，無法置信眼前一幕。

    李男送醫搶救後宣告不治，吳男並無酒駕情事，仍依過失致死罪嫌移送，詳細肇因及肇責，仍待交通大隊調查、釐清。

    高雄男躺斑馬線被汽車輾撞送醫不治，駕駛未酒駕喊冤不知地上躺人。（民眾提供）

    高雄男躺斑馬線被汽車輾撞送醫不治，駕駛未酒駕喊冤不知地上躺人。（民眾提供）

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