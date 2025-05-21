母控女兒施暴要收回房產 案情大逆轉讓法官動容

母控女兒施暴要收回早年贈與的房產。示意圖（資料照）

2025/05/21 06:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹張姓婦人控訴女兒對她施暴，憤而提告撤銷所贈房產，全案於新竹地院審理時，法官發現女兒縱於父母紛爭中成長，猶長期對母親激烈憤慨、反覆無常的言行，多所包容、溫和相待，並持續小心翼翼地耐心勸導母親放下對父親的怨恨、重新開展自己的第二人生，認定女兒完全沒有對母親忘恩負義，判決張女敗訴。

張女說，102年間以1269萬元買下房產，為讓女兒婚後有房可住，乃於108年透過贈與契約，將房地贈與女兒所有。不料女兒不思感恩，自從搬進去住後不曾邀請母親回家，甚至於112年7月夥同配偶對她施暴成傷，她憤而以存證信函對女兒表示撤銷贈與契約。

請繼續往下閱讀...

女兒則說父母在89年間已離異，然因母親對父親長久的積怨忿恨，漸導致其精神狀態不穩定，又因嗜賭成性而債台高築，導致母親長期對她有種種反覆無常的脫序干擾行為，她說母親過往的種種行徑，早已屢屢重創她職場信譽與家庭生活，致她身心殘破不堪而求診精神科治療。

至於母親所稱衝突事件，實係母親不分青紅皂白、突然到她家以滅火器用力敲擊大門，經警衛及社區主委協助處理，母親猶持續於門外叫囂，並在她被迫開門後隨即攻擊她，當時先生為保護她才由後環抱母親制止。

法官調查，當時大樓警衛在場數度勸諭張女無效後，女兒開門隨即徒手呼打巴掌，女婿方由後環抱制止，電梯內因張女情緒激動猶不斷有相互拉扯、推擠動作，且張女為搶奪女兒手中大門磁扣，進而咬傷女兒左手臂。

法官勘驗母女間過往對話，發現女兒縱於父母紛爭中成長，猶長期對母親激烈憤慨、反覆無常的言行，多所包容、溫和相待，並持續小心翼翼地耐心勸導母親放下對父親的怨恨、重新開展自己的第二人生。

且張女坦承至今猶因個人債信問題，持續以女兒名義借貸、開戶、申辦信用卡消費，且由女婿出名讓她控股而經營公司，對母親並無忘恩負義之舉，更無任何故意侵害行為可言。

女兒也說，近2年母親賭博把錢花光，陸續跟父親要5000萬元，也會去找她，家人都不理她，最後法官判決駁回張女之訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法