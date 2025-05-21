律師收錢沒出庭不辦事，委任人傻眼提告。（情境照）

2025/05/21 06:46

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕律師收錢沒出庭不辦事，委任人傻眼！

新竹鄭姓女子拿7萬元委任一名律師幫她打官司，沒想到該律師竟收錢不辦事，甚至沒出庭，鄭女憤而提告要求賠償57萬元，新竹地院民事庭判准4萬。

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鄭女說，先前與黃女因妨害名譽、誹謗等事發生糾紛，去年2月與該律師簽訂委任契約，對黃女提起妨害名譽等告訴及附帶民事損害賠償，並支付律師酬金7萬元。

然而案件於去年5月21日偵查庭開庭時，律師竟未出庭，鄭女依檢察官指示，請該律師就黃女誹謗她「討客兄」一事向檢察官提出補充說明狀，該律師亦未及時提出書狀，致檢察官僅就黃女公然侮辱犯罪事實起訴，鄭女事後亦無法就黃女誹謗部分獲得民事賠償，且該律師受委任後，對她及案件不理不睬，未履行契約責任，她只能自行處理，致精神狀況不佳，病情加重。為此請求律師返還7萬元律師費，且律師沒有履行契約責任、未出庭應賠償7萬元，另應賠償她因此所受精神上損害43萬元，總共求償57萬元。

而該律師未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述，僅於調解時到庭表示不願賠償。

法官認為，鄭女所支出之律師費，本為訴訟當事人為解決糾紛，保障其自身權利所為之選擇，縱因此支出一定之勞費或訴訟結果不利於己，除法律另有規定或雙方另有約定外，本應由原告自行承擔，而非被告所致之損害。因此鄭女以該律師受委任後未出庭、未遵從她的指示提出補充理由狀給檢察官為由，請求返還律師費7萬元，尚屬無據。

然而雙方既係成立有償委任契約，律師自有依委任契約到庭執行告訴代理人職務，並提出刑事附帶民事起訴狀及辦理民事第一審訴訟至終結之義務，以維護原告在偵查、民事一審程序中應有之訴訟及法律上權益，被告卻未履行該等義務，足認就委任執行律師職務有所懈怠或疏忽，而有欠缺一般律師應盡之善良管理人注意義務之過失甚明。應依民法第226條第1項給付不能之規定，對原告負損害賠償責任。這部分法官核定為4萬元。

另鄭女診斷證明書記載「病名：精神官能性焦慮症。醫囑：個案自述因離婚後無法探視小孩而一直上法院爭取，進而衍生嚴重焦慮與失眠」等情形，可知鄭女精神官能性焦慮症主要係因無法探視小孩等問題而生，且在該律師債務不履行前已在該診所就診，此部分請求43萬元精神慰撫金，法官不採。

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