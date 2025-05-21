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    違規引騎士比中指 他竟暴怒當街勒頸抓頭撞樹

    開車違規引來騎士比中指，路怒男當街勒他頸抓頭撞路樹！（記者蔡彰盛攝）

    開車違規引來騎士比中指，路怒男當街勒他頸抓頭撞路樹！（記者蔡彰盛攝）

    2025/05/21 06:50

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕恐怖路怒男！新竹縣高男開車違規引來機車騎士比中指抗議，竟一路尾隨趁對方停紅燈時，當街勒頸痛毆，還抓他的頭去撞路樹，新竹地院依傷害罪判刑。

    法官調查，48歲的高男112年5月18日9時許，開車沿新竹縣竹北市巷道右轉進入環北路時，因未禮讓環北路直行車輛，致直行的機車騎士廖男急煞，廖男憤而伸出左手比中指。

    高男因心生不滿驅車追逐，見廖男於機車停等格停等紅燈，遂將車煞停並停放於路中，開門下車，走到廖男旁動手打一巴掌，並用左手箍住其頸部，強行拖拉至路邊，先將廖男頭部撞擊路樹，再將其拖拉至旁空地毆打，過程中還以「幹你娘機掰」、「幹」等語侮辱廖男。

    法官調查，高男前因交通過失傷害、酒後駕車等犯行，經新竹地院判刑10月，緩刑4年，現仍在緩刑中；再因肇事逃逸案件，經新竹地檢署緩起訴處分，現也仍在緩起訴處分期間，猶不知警惕自身行為，於道路上違規行駛、逞凶鬥狠，任意將車輛停放於路中，無視其他用路人安全，又於眾目睽睽下，將在停等紅燈的被害人強拉毆打，視法律於無物，且犯後態度不良，檢方建請院方從重量刑，以資懲戒。

    法官審酌被告不思理性溝通，竟率爾毆打告訴人，並強拉至路邊毆打，再口出惡言、公然侮辱，造成被害人身心受創，誠屬不該，事後高男以12萬5千元與廖男成立和解，最後新竹地院依傷害罪處拘役20日。

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