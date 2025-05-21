破「江湖刀手」血案僅1嘉獎 南市五分局長力挺基層：從優敘獎

柯姓男子遭江湖刀手當街砍傷，警方曠日費時緝兇，卻因起訴重傷未遂內部規定僅能報一支嘉獎，分局長洪宏榮（右）決定以主官權責加發從優敘獎，想讓基層知道，用生命守護秩序，努力不會白費。（民眾提供）

2025/05/21 06:28

〔記者王捷／台南報導〕綽號「剪刀文」的柯姓男子，傳授詐賭技術遭兩名刀手當街砍到皮開肉綻，警方曠日費時緝拿「江湖刀手」，但因台南地檢署起訴重傷未遂，依規定僅能報嘉獎一支，刑事出身的警五分局長洪宏榮感嘆，在「刑警荒」的大環境，如果連主官也吝嗇鼓勵，刑警怎麼做下去？不管人事室怎麼說，他都要以主官權責從優敘獎。

這件仇殺案發生在去年12月某日清晨，已經退隱的「剪刀文」柯男在家門口整理盆栽，突然一輛銀色廂型車停在家門口，兩名穿著緊身牛仔褲、夾腳拖的男子跳下車，抽出西瓜刀就朝著他一陣猛砍，見柯男倒地，刀手再跳上車離開。

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警方獲報後立刻動員10多人組成專案小組以車追人，發現刀手是從北部南下犯案，犯案用的權利車、凶器在途中被丟棄，並以鹽酸潑灑滅證，兇嫌換車後一行人又到汽車旅館躲避、更換犯案穿著的衣物，警方連夜派出多名警力偽裝成情侶、旅客，到汽車旅館開房間埋伏盯哨，用人際關係鎖定歹徒身分。

兇手落網後，以各種理由搪塞犯案動機，警方從其他證據突破，刀手可能是受到幕後黑手指使，因為柯男曾經傳授詐賭技術，導致部分黑道在賭場損失，因此才要求刀手砍斷柯男手腳，讓他記取教訓。

訊後，警方將全案依殺人未遂移送，但是檢察官認為，兇嫌下手時未傷及要害，可能無法達到殺人未遂要件，警方補強證據，表明刀手接到命令，有重傷害的犯意，加上柯男刀傷的照片佐證，歷時數月追查，檢方最後以重傷未遂起訴。

但是，依據警方敘獎規定，重傷害未遂案，無論案件複雜程度，只能報一支嘉獎，分局長洪宏榮說，因詐騙案暴增又無法嚇阻，大量案件壓垮刑警，又無法獲得成就、肯定，造成「刑警荒」，他身為主官如果還苛刻獎勵，刑警怎麼做得下去？所以決定從優敘獎，要讓基層知道，用生命守護秩序，努力不會白費。

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