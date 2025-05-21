摔車怪清潔隊沒掃落葉 騎士怒提國賠求償13萬敗訴

汪姓男子騎車自稱壓到落葉摔倒，怒控市府未清掃提告求償13萬餘元，台南地方法院認為落葉可以看見也能閃避，且清潔隊已定期掃地，所以駁回汪男上訴。（資料照，記者王捷攝）

2025/05/21 06:19

〔記者王捷／台南報導〕汪姓男子騎車摔倒，怒怪路上落葉未掃，向台南市政府環保局求償13萬多，二審台南地方法院民事庭認為，汪男騎停紅燈時也有發現落葉，應該可以閃避，清潔隊按表定清掃，落葉沒有明顯堆積，所以駁回汪男請求。

2022年3月間汪男騎乘機車在停等紅燈起步後，因壓到一堆尚未清掃的小葉欖仁落葉，導致人車摔倒。他因此受傷、機車毀損，主張安南區清潔隊未妥善清掃道路，構成管理疏失，依國家賠償法第3條第1項請求賠償醫藥費與精神損失共13萬3130元。

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汪男認為，該路段清潔人員當日只有上午清掃，下午未安排人手，當時又是落葉季，葉片堆積疑似多日未處理，市府也未設警告標誌提醒用路人，環保局應負起設施維護責任，保障用路人安全。

環保局反駁，清潔隊依每日兩個時段排班掃地，事故當天，負責人員請假由機動人員遞補，並非無人打掃。落葉為自然掉落，非人為堆置垃圾，風向與氣候影響大，難以全天候即時清除，而且警方事故現場照片亦顯示，路面落葉零散分布，未見明顯危險情況。

法院認為，落葉數量並不顯著，也沒有潮濕、積水，汪男等紅燈時也能見前方落葉，應有能力閃避，無法要求市府負全責。此外，落葉屬於季節性自然現象，無法要求市府即時全面掃除。綜合清潔紀錄、照片與汪男陳述，認定市府無管理瑕疵，駁回汪男上訴。

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