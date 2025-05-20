三峽車禍3死者相驗 死因均為車禍撞擊臟器破裂身亡

檢警今天相驗三峽通學巷重大車禍三名死者，釐清為車禍撞擊、傷及臟器致命。（記者吳仁捷攝）

2025/05/20 22:32

〔記者吳仁捷／新北報導〕檢警今相驗新北市三峽三死重大車禍中，劉姓、吳姓女學生及洪姓女子等三名死者遺體，家屬到醫院指認、複訊，難掩哀痛，初判均為車禍嚴重撞擊、臟器破裂重傷身亡，因家屬對死因暫無意見，檢方發還家屬辦理後事；而相驗後，家屬也重返車禍現場招魂，場面哀戚。

這起車禍發生在19日下午四時許，當時78歲余翁開車衝進禁止進入的北大國小國成街通學巷，首當其衝在北大國小側門，撞飛騎機車要接小孩的洪女，再往前撞飛停等紅燈、機車雙載的吳姓婦人及女兒詹姓女學生，緊接著直撞過馬路的3名女國中生、一對機車雙載的祖孫、吳姓腳踏車騎士及3名國中生，釀成3死13傷重大車禍。

請繼續往下閱讀...

據了解，車禍之初，洪婦及首當其衝的3名女國中生，共4人呈現到案前失去呼吸心跳，3人都肢體變形，劉姓、吳姓女學生不治，僅有張姓女學生救回，但仍未脫險。

洪姓女子到院後，被診斷出頭部外傷、頸椎、骨盆骨折及氣血胸等症狀，急救無效仍回天乏術。

據了解，檢警相驗遺體，洪婦、劉姓及吳姓女學生等3人，釐清死因均為車禍撞擊、內臟破裂，檢警將遺體發還家屬，哀傷家屬陸續到場招魂，因意外天人永隔，家屬都難以接受，眼眶泛紅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法