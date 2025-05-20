財神還沒到！5/20 大樂透、今彩539頭獎均摃龜

今晚（20日）開獎的第114000054期大樂透頭獎第114000123期今彩539頭獎均摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/05/20 22:27

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕5月20日開獎的第114000054期大樂透頭獎第114000123期今彩539頭獎均摃龜。

第114000054期大樂透中獎號碼「02、11、15、26、29、48，特別號：31」。頭獎摃龜；貳獎1注中獎，每注可得380萬8746元；參獎共54注中獎，每注可得4萬2856元；肆獎共92注中獎，每注可得1萬6171元；伍獎共2464注中獎，每注可得2000元；陸獎共3001注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬9831注中獎，每注可得400元；普獎共4萬3886注中獎，每注可得400元。

請繼續往下閱讀...

第114000054期49樂合彩中獎號碼為「02、11、15、26、29、48」。四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共75注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2482注中獎，每注可得1250元。

第114000123期今彩539中獎號碼為「10、22、23、26、38」。頭獎摃龜；貳獎共192注中獎，每注可得2萬元；參獎共6951注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬3829注中獎，每注可得50元。

第114000123期39樂合彩中獎號碼為「10、22、23、26、38」。四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共297注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2870注中獎，每注可得1125元。

第114000123期3星彩中獎號碼為「593」。壹獎共79注中獎，每注可得5000元。

第114000123期4星彩中獎號碼為「1677」。壹獎共15注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法