新莊大拜拜將登場 新莊警分局推限量版「官將首」臂章

新莊警分局推出「乙巳夜衛」官將首臂章及貼紙，各所所長繡在防彈背心上威武亮相。 （記者吳仁捷翻攝）

2025/05/20 21:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕地藏庵文武大眾爺率官將首及增、損將軍等陰間刑警、檢察官暗訪、日巡，為地方驅瘟降福，有數百年歷史的新莊大拜拜即將登場，新莊警分局今天推出全國警方唯一限量版的「乙巳夜衛」官將首臂章及貼紙，除各所所長繡在防彈背心上亮相，也將分發給員警及協勤民力「保平安」。

新莊地藏庵每年五月初一舉辦文武大眾爺聖誕暗訪、日巡，俗稱新莊大拜拜，為新莊地區獨具特色宗教文化盛事，承載在地居民共同記憶與情感連結，早年板橋、三重居民，還需搭船前來參加。

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新莊地藏庵表示，道教信仰中，官將首為「陰間刑警」，專責押煞捉鬼、維護陰陽秩序，由增、損將軍組成，在鑼鼓喧天的陣頭，官將首開道驅邪、鎮煞護境，守護神明與信眾的平安；而現代日夜巡守的「現代官將首」新莊分局員警，堅守崗位、捍衛治安，守護社區安全。

地藏庵賦予傳統遶境活動新意，以官將首作為主要意象，特製紀念臂章與貼紙，凸顯警察維護治安「現代官將首」正義形象；臂章設計分為金色款，象徵「卓越、榮耀、光明」，供執行遶境勤務員警配戴；紫色款象徵「慈愛、尊貴、榮耀」，致贈給繞境頭人、領班及協勤民力配戴，鼓勵信眾與警方共同維護現場秩序，展現宗教與治安互助的精神。

新莊分局長陳保緒表示，警察就像現代的官將首，保護市民、捍衛正義，讓不法之徒無所遁形；透過文化與警政的融合，讓官將首成為安全與正義的象徵，深化新莊大拜拜的精神內涵，讓警察親民形象融入在地文化特色。

新莊警分局推出「乙巳夜衛」官將首臂章及貼紙。 （記者吳仁捷翻攝）

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