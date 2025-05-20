延長線一用20年！ 台中去年建物火災逾5成電氣因素

孫福佑提醒民眾留意家中電器及電線汰舊換新。（市府提供）

2025/05/20 21:53

〔記者蘇孟娟／台中報導〕民眾家中使用不少電器，台中市消防局長孫福佑曝去年台中市發生361起建築物火災，逾5成是電氣因素所引起，且造成死亡的火災中更有逾6成源於電器問題，其中有民眾家中延長線一用20年未更新，且插座「插好插滿」終釀火警，提醒民眾一旦家中電線出現發熱、燃燒臭味、插座燻黑、電燈變暗或燈泡常燒毀等，恐是電氣火災發生跡象，務必留意更新避險。

孫福佑指出，去年台中市發生的361起建築物火警中，因電氣因素造成的火災高達200件，占建築物火災總數56%，200件電氣火災常見釀禍的態樣以包括行動電源、冷氣機等電器產品問題導致火警最多，其次是電路配線與配線組件如延長線、插座老舊等有關。

請繼續往下閱讀...

孫福佑指出，曾有民宅火警發生後調查發現，屋主使用延長線一用20年未更新，且4個插座隨時「插好插滿」，長時間使用，屋主甚至表示使用延長線拔插頭時都有「異常火花現象」產生，但屋主也未特別留意更新，結果釀成火警憾事。

孫福佑指出，至於造成死亡的火災中，有23件因電氣肇禍，也佔死亡火警的63.8%，呼籲市民務必注意電器電線老化、破損與過載使用問題，可大幅降低風險。

此外，孫福佑另指出，台中市自2020年到今年第一季年共發生68件電動車火警，以電動自行車最多，發生原因以廠牌不明或使用來路不明的電池下釀禍，曾有電動自行車火警原因是車主利用自2樓用延長線到一樓供電動自行車充電下起火，提醒電動自行車切忽使用延長線充電。

台中市長盧秀燕也指出，很多市民家中電線或電器老舊，部分延長線已破皮、冒煙卻仍持續使用，都是潛藏的火災風險源，呼籲市民返家後可檢視自身用電環境，確認延長線與電器是否已老化、破損或冒煙冒火等異常現象，不要因為捨不得更換而導致勞民傷財，安全無價，應及早汰換風險設備。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法