三峽車禍悼念人潮不斷！ 民眾點蠟燭、手寫卡片追思逝去生命

女學生到場獻起鮮花、手寫卡片，為逝去的生命祈福。（記者陳奕劭攝）

2025/05/20 21:54

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市三峽區北大國小旁昨天（19日）下午發生重大車禍，一台自小客車失控暴衝，造成3死12傷的悲劇，其中有2名學生與1名家長不幸死亡。許多民眾今晚（20日）重返國成街與國光街事發現場，為逝去的生命默哀。

民眾今天下午4點號召重回事發地集體致哀，直至晚間7點人潮仍不中斷，現場堆滿鮮花、點心、玩偶，參加者有穿制服的中學生、穿球衣的大學生、年長的居民、住戶等，學生在場點起蠟燭、手寫卡片，雙手合十為逝者祈福。

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社運人士吳柏瑋舉起「FREE HUG」招牌，邀請民眾與他擁抱，消除焦慮的情緒。吳柏瑋表示，他覺得擁抱可以給這個社會一個安定修復的情緒，面對這起意外大家都很害怕，自己身為社區工作者，能夠站出來給一個擁抱，跟大家一起往前走。

民眾巫先生說，當前社會氛圍緊張，希望到現場獻花祈福，讓這個社會更有愛，未來共同一起走下去。交通安全不分政治立場，朝野對此必須更加重視，保護行人通行安全刻不容緩。

國成街與國光街事發現場堆滿鮮花、點心、玩偶，傍晚出現人潮為逝去的生命禱告。（記者陳奕劭攝）

社運人士吳柏瑋與民眾擁抱，消除焦慮的情緒。（記者陳奕劭攝）

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