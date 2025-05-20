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    三聯集團徐少東被通緝 另案4千萬保金未沒收原因曝

    三聯集團負責人兼中華致公黨副主席徐少東。（最高檢提供）

    三聯集團負責人兼中華致公黨副主席徐少東。（最高檢提供）

    2025/05/20 20:06

    〔記者鮑建信／高雄報導〕三聯集團負責人兼中華致公黨副主席徐少東，涉及反滲透等罪被通緝，50萬保金被沒收，但他另涉及吸金和違反國安法案，分別獲准交保的4千萬和50萬元，因不同案件，依法不能沒收。

    徐少東涉嫌違反正副總統選罷法、反滲透法等案，經橋頭地檢署提起公訴後，承辦檢察官聲請法院續押，法官裁定50萬元交保，並限制出境、出海，每週向轄區新與分局報到1次。

    高市日前驚傳徐少東失聯，又未按時向警方報到，橋頭地院立即簽發拘票，囑託高雄地檢署指揮警方進行拘提未果，昨天晚上發布通緝，同時沒收保證金50萬元。

    不過，令外界好奇的是，徐少東另涉及吸金22億元，違反銀行法案，被法院裁定4千萬元交保，及違反國家安全法替對岸發展組織罪，獲准50萬交保，此兩案卻不能因他被通緝，而一併裁定沒收。

    法界人士表示，此兩案不同於前案，犯罪性質不同，未經繫屬法院發布通緝，依法不能沒收保釋金。

    據悉，徐少東日前驚傳失聯後，高市警方全面清查行蹤，最後落腳在嘉義布袋，如今確定潛逃出境﹔徐家屬則說，他目前人在日本，但有待辦案人員進一步釐清。

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