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    首頁　>　社會

    三峽肇事翁5年前曾撞傷母嬰 竟用「這理由」含糊帶過

    余姓老翁駕車行經三峽北大國小旁時，高速衝撞多名下課學童及騎士，造成3死12輕重傷慘劇。（資料照）

    余姓老翁駕車行經三峽北大國小旁時，高速衝撞多名下課學童及騎士，造成3死12輕重傷慘劇。（資料照）

    2025/05/20 19:04

    〔記者陸運鋒／新北報導〕78歲余姓老翁昨駕車行經新北市三峽北大國小旁時，高速衝撞多名下課學童及騎士，造成3死12輕重傷慘劇，余翁迄今仍在加護病房觀察，警方調查發現，余翁5年前也曾在三峽駕車撞傷一對母嬰，但理由竟是怪罪車子突然暴衝，令人感到匪夷所思。

    據查，余翁駕車肇事傷人並非首次，他曾5年前駕車行經三峽國慶路時，失控衝上人行道撞傷一對母嬰，但撞傷人的理由，竟是怪罪車子暴衝草草帶過，事後被害人提出過失傷害告訴，後因雙方和解，余翁獲不起訴，此外，余翁2021年至2023年曾有7次違規，其中2件是併排違停，另外5件紅線違停。

    曾遭余翁撞傷的母親當時也在臉書指出，當時車輛衝上人行道撞傷她以後，連一旁的盆栽樹木也被撞爛，且刮地痕至少100公尺，如今經比對和解書及車牌後，又發現余翁肇事，痛批「根本是有病」。

    據了解，余翁前天中午他從苗栗老家返回三峽住處，行經學成路時先擦撞分隔島，倒車撞到後方車輛未下車察看，反而左轉加速離去，過了一分鐘左右，就在國光街、國成街口發生重大車禍，而他被消防人員救出時僅稱「不記得了」，送醫救治昏迷至今。

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