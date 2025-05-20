親曝三峽車禍急救女學生絕望過程 救護車人員自責道歉看哭百萬人......

三峽北大國小附近19日下午發生重大車禍。（資料照）

2025/05/20 22:15

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北三峽北大國小附近昨天（19日）下午發生重大車禍，1輛轎車不明原因衝撞多名路人，造成3死12傷慘劇。一位民間救護車業者今天（20日）在網上發文，憶起昨日急救12歲劉姓女國中生過程，最後仍宣告回天乏術時，內心湧出的無力感，讓上百萬人看了鼻酸。

19日下午4點多在三峽北大國小旁，78歲余姓駕駛的轎車暴衝甚至闖紅燈，衝撞多名路人，造成12歲劉姓和吳姓女學生，以及1名40歲準備接小孩下課的洪姓媽媽不幸離世，另有12人輕重傷。一位民間救護車業者今天在Threads上發文，「5/19大概是我做民間救護車最覺得無力的一天……那天下午我在車上等著下班，看著手機感嘆今天的忙碌，這時候恩主公急診的保全衝過來敲車窗說『復興路134號有OHCA快點過去支援』！」

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「因為民間救護車平時這種現場外科OHCA我們基本不會接觸到的，我們遲疑了一下，但是依舊車開了前往現場。到現場我們看到的是那台銀色汽車，我們以為是那台車上患者而已，迴轉過後我開車窗詢問現場的警察，警察說『不是他，都在裡面』，我想說什麼東西都在裡面？車一右轉，眼前的畫面，讓我腦子空白了一下，非常的不真實而且非常的震撼。滿地的小朋友、滿地的考卷、滿地血跡，完全不知道發生了什麼事情。」

原PO接著說：「我只知道一下車在我臉上的就是三個OHCA的小朋友。我馬上選擇最近的劉妹妹，看到民眾在壓CPR馬上跟他交接。快速的看了一下妹妹身上的傷，我知道可能妹妹真的沒辦法，但是她只有14歲（經確認為12歲國一生）。正在開心的年紀，我用盡了所有方法，我很努力……在車上我每壓一次CPR，妹妹的嘴角就流出一次血，才3分鐘的路程我覺得我在車上10分鐘。我腦子的想法只有一個，『我就算累死在車上，只要妹妹你動一下就好，只要動一下，拜託你！』」

「送完妹妹進去急救室完後，我們試圖再去現場，看有沒有需要幫助的小朋友們，冷靜一點過後發現，我的手套、我的手臂上滿滿都是妹妹的血，那一刻真的挺無助的，腦子都是空白的。後面看到了妹妹的爸爸媽媽來到了恩主公急診，他們從急救室裡走出來，媽媽哭的無比難過，那一刻我知道我最不想要的事情發生了，我看著家屬心裡想著『對不起，真的對不起，我盡力了，我真的盡力了』。我努力掙扎，我最後選擇了跟媽媽爸爸道歉。」

「回到家真的很難繃，那個無力感，那個畫面深刻的印在我腦子裡。哭了兩次，各路朋友也來關心，女友也特意跑來陪我。我只能說。妹妹拜託你要當快樂小天使，我真的盡力了……2025/5/19，劉妹妹R.I.P」。

貼文曝光後吸引200多萬人觀看，大批網友鼻酸，「遇到外科OHCA是最絕望最無力的，存活率2-7%，你已經盡最大的努力了，沒有人會責怪你，所以也希望你不要自責」、「辛苦您了，希望劉妹妹一路好走，相信她也會感謝您在最後一刻仍不放棄想挽救她的生命」、「看了眼淚一直掉」、「這真的好虐，謝謝有你這種人，祂一定也很感謝你，你真的盡力了」、「實在不敢想像你的無力感和家屬的絕望，願你們一切安好」。

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