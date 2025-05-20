帝王蟹...腳都這麼粗!「最美董座」徐培菁控檢座「一直撩我」對話曝光

有「最美董座」之稱的徐培菁，今天開記者會指控中檢檢察官張時嘉，「一直撩我」。（記者張瑞楨攝）

2025/05/20 18:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕博弈教父、九州集團總裁陳政谷，涉賄賂前刑事警察局三線二星警政監林明佐當「內鬼」，被台中地檢署起訴指控，而涉嫌供養行賄林明佐的「台灣最美董座」徐培菁（林明佐同居人），今（20日）由律師陪同召開記者會，指控檢察官張時嘉偵訊時暗示索賄，且偵訊時一直撩妹，「我一直都被撩」，導致她這一年來每天都得吃很重的安眠藥，希望中檢或高等檢察署台中分署調查。

對此，中檢今發布聲明指出，為求慎重，已於今日啟動調查程序，釐清並還原偵訊過程，確認有無受訪人（徐培菁）所說的相關內容，迅速查明事實真相，對外公布，以昭公信，張時嘉則否認上述指控。

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高等檢察署台中檢察分署則於今天傍晚回應，已於今日啟動調查，將儘速查明事實真相，以昭公允及司法公信。

徐培菁曾任媒體記者、中華民國電競運動協會理事長、台灣電競聯盟董事長，有「台灣最美董座」之稱，她今天於鴻山國際法律事務所，由該所所長（律師）戴連宏與副所長（律師）江彥儀陪同下開記者會。

徐培菁說，她被偵訊是惡夢，前後共6次（去年4至5月間），每次都是10多小時的疲勞偵訊，這一年來她一直做惡夢，她去年被台中地檢署檢察官張時嘉偵訊時，張時嘉問她，「妳為什麼幫陳政谷奔走這麼多政商關係？妳也沒有來找我，妳也沒有拿錢給我」，她聽到這句話感到傻眼，她認為「是不是在跟我表示什麼東西（暗指索賄）」，她離婚已有8、9年以上，卻被檢方追問離婚原因，這是她最深的隱私，也不知離婚與案情有何關係。

徐培菁表示，檢察官張時嘉說，「我真的很想私下跟你成為朋友」，開最後一次偵查庭時說，「今天是我最後一次見到你了」，用輕蔑的語氣，讓她心生恐懼，同時還有一段話，讓她永生難忘，張還說他到陳政谷的會所搜索時，見裡面之豪華，前面日本料理吧檯的日本料理水族鄉，「帝王蟹都好大隻，腳都這麼粗」，她只能回答，「喔，好，有機會請你去吃」。

她強調，自己偵辦時都配合檢方調查，卻不知為何受此濫權與瑕疵偵訊，為何檢察官要問她，「妳為什麼幫陳政谷奔走這麼多政商關係？妳怎麼沒有來找我，妳也沒有拿錢給我」，她感謝中檢今天中午已經回應說，確定要立案調查，希望中檢認真調查且公布偵訊光碟，看是誰說話有問題。

徐培菁還說，親友告訴她，「檢察官這樣問話，明顯是要跟妳拿錢（指索賄）」，她的財產不是偵查中被凍結，而是起訴前幾天被凍結，她才恍然大悟說，自己是否沒滿足檢察官，或自己漏做什麼，她強調，「偵訊時不舒服的感受，是一種被撩，被撩妹的感受，我一直都被撩」，包括「交朋友，帝王蟹」，她很不舒服，這一年過得很慘，幾乎每天要吃很重的安眠藥，因為她一直想到張時嘉跟她講的這些話，聊妹是否跟性騷擾一線之隔？她不知道，但她不用騷擾來定義這個過程，因為騷擾是主觀感受，「這幾次偵訊下來，我一直都被撩」。

徐培菁的律師戴連宏與江彥儀則說，今年4月已經向法院聲請調閱偵訊光碟，但尚未裁定，是於是否提出相關控告（指控告性騷擾等），還需進一步討論。

徐培菁涉案部分，中檢去年8月起訴指控，林明佐涉嫌接受有「百億總裁」之稱的九州集團總裁陳政谷，以及陳政谷的女幹部徐培菁等人的賄賂，林明佐於中市警局刑事警察大隊大隊長任內，涉嫌把偵查機密，洩密給陳政谷與徐培菁等人，林與徐並從2022年10月起同居，徐並匯款20萬元給林零花，以每月8萬200元，租用市價462萬元的Range Rover Sport P400給林免費使用，林調任刑事局警政監後，又每月花8萬7000元租豪華公寓給林，堪稱是長期供養林明佐，林明佐並有4451萬餘元來源不明財產，徐培菁以300萬元交保後，去年依貪污治罪條例起訴。

有「最美董座」之稱的徐培菁，今天在律師陪同下召開記者會，指控檢察官張時嘉於偵訊時，一直撩妹。（記者張瑞楨攝）

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