三峽車禍》北大國小交通導護多一倍 牧師禱告悲劇永不再發生

一位三峽國中的女學生，回憶事件當下講到泣不成聲，旁邊的人撫肩安慰。（記者翁聿煌攝）

2025/05/20 18:17

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三峽區學成路與國光街口19日一場意外車禍，造成3死12傷的嚴重事故，20日大家重返事故現場，路旁堆滿民眾紀念和哀悼死者的鮮花、玩具，還有小朋友愛喝的奶茶和乖乖點心，眾人臉上流露哀慽與不捨，難過年輕的生命就這樣輕易消逝，一旁還有牧師帶領群眾禱告，期望這樣的悲劇永遠不要再發生。

北大國小離事故現場近在咫尺，校長劉文章今天上下學都到校門口坐鎮，他說昨天的事件發生後，今天親自帶學童來上學的家長多了一倍，大家都緊緊抓著小朋友的手、提高警覺快快過馬路。

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劉文章說，學校門口的交通導護也多了一倍，學校請老師在課堂上加強交通教育，提醒小朋友，「不僅自己要遵守交通規距，也要懂得自保，提防不遵守交通規則的大人」，他表示，學校已開始研議如何加強上下學的導護作為，並且增強學童的交通安全知識，盼減少意外發生的機會。

鄰近的學校下午4點開始放學，現場站滿警察和義交人員幫忙指揮交通，協助小朋友過馬路，來往車輛都刻意放慢速度通過，警方說加強當地交通維護至少維持一週，之後可能還是要靠駕駛人遵守法令，減速慢行通過學校附近的十字路口。

學成路與國光街口的紀念區堆滿民眾鮮花、玩具和手寫的悼念卡片，一位黃姓媽媽帶著兩個子女一起來獻花，她感傷地指出，這個路口也是她孩子每天上下學必經的路口，19日的慘劇，讓為人父母者都感同身受，也希望所有的駕駛人，開車騎車經過學校，都要想著可能是自己的子女、孫兒正要過馬路，一定要小心、駕駛減速慢行。

一位71歲蔡先生牽著小孫女到場獻花，他感慨78歲的肇事駕駛，不管是年齡大、視力退化或是有急症發作，確實要避免開車，但是年輕人吸毒酒駕的也要檢討，重點是該嚴懲違法，讓大家知所警惕。

許多三峽國中的學生到場獻花，或是買飲料和零食到場致意，一位女學生接受媒體採訪，想到之前還在一起嘻笑打鬧的同學昨天就到天上當天使了，她講到泣不成聲，大人有心無意的疏失、卻要天真無辜的小孩來承擔後果，希望大家記取教訓，類似悲劇永遠不再發生。

71歲蔡先生（右）帶著孫女來獻花，他認為駕駛不分年齡，都不能抱病或喝酒吸毒駕車。（記者翁聿煌攝）

有小姐特別帶著大玩偶從中和騎車到三峽悼念死亡的學生。（記者翁聿煌攝）

現場有教會團體手牽手圍成一圈，為逝者禱告，祈願悲劇不再發生。（記者翁聿煌攝）

鄰近事故現場的北大國小，到學校接送小朋友的家長多了一倍。（記者翁聿煌攝）

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