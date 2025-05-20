批高齡機車駕訓班報名人數太低 北市議員要求檢討提高誘因

台北市議員簡舒培質詢表示，市府開辦高齡機車駕訓班，報名人數過低，而且沒有納入汽車，要求研議改進。（圖翻攝自台北市議會直播影片）

2025/05/20 18:40

〔記者董冠怡／台北報導〕新北市三峽區國光街、國成街口昨天發生嚴重車禍，78歲余姓駕駛駕車闖入通學巷衝撞行人，包含自己在內造成15人死傷（3死12傷）。台北市議員簡舒培、陳賢蔚今天質詢表示，市府開辦高齡機車駕訓班，報名人數過低，而且沒有納入汽車，要求研議改進，此外，現行高齡駕駛人換照流程規範不足，有待提出改善建議，報請中央作為修正參考。對此，交通局長謝銘鴻允諾處理。

簡舒培表示，這起事故凸顯高齡駕駛的問題，台北市60歲以上領有汽車駕照51萬490人、領有機車駕照33萬7013人。從2022年至去年，市轄65歲以上騎、開車肇事數量有增加的趨勢，機車A2事故從1038起增至1226件、A3事故從931起增至1255件；汽車A2、A3事故持平，落在1300至1400餘件、6000至7000多件，數量不容忽視。

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市府2024年開辦高齡機車駕訓班，鼓勵65歲以上領有機車駕照者參加場外訓練，完成可領補助，她提到，然而去年開辦後僅有84人完成訓練，2025年截至目前為止，21人報名、19人完成訓練，參與人數很低，而且只有針對機車，應將汽車一併納入考量，同時調高開設單位、班級數量，並提高誘因增進民眾意願。

謝銘鴻坦言，人數確實不如預期，例如是否因居住地、受訓地距離遙遠，或是民眾自覺已經會了不需要，會再進一步探究，目前高齡機車駕訓班幾乎免費，中央加上北市補助，相當於可抵駕訓班老師的成本，持續宣傳推廣，鼓勵市民多多參與「回訓」，1個月內評估能否有更精進的做法。

陳賢蔚指出，除了年紀變長之後，可能會因反應變慢、視線變差、注意力下降而肇事，但也有可能跟突發疾病有關，否則光只是檢討年紀，恐怕沒有辦法抓到重點。目前中央規定的高齡駕駛人換照流程中，只要進行基本體檢、認知功能測驗、失智症檢測即可，未來需通盤檢視有無肇事紀錄、重大違規、重大傷病或車輛定期保養資料，才能提高行車安全，希望市府盡速討論改善，並且提議建請中央修正。

謝銘鴻說，換照是由中央權管，諸如希望換照年齡能夠下修等建議，會再將地方的意見提交給中央單位。

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