78歲余姓駕駛曾獲新北模範父親 社會局：立即取消資格

78歲余文正駕車肇禍釀3死12傷，新北市議員李宇翔針對余男的模範父親資格提出質詢，社會局表示將立即取消資格。衛生局長陳潤秋也說明將對相關人士提供諮詢服務。（記者羅國嘉攝）

2025/05/20 17:13

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三峽區北大國小旁19日發生重大車禍，78歲的余文正駕車肇禍釀3死12傷。龍恩里長黃家賢表示，余男是龍恩里熱心服務的環保志工、也曾當選模範父親，不過，新北市議員李宇翔今天在議會質詢表示，造成如此重大車禍，是否要取消模範父親資格？社會局表示，當事人2022年由地方仕紳推薦三峽區區級模範父親，因模範父親需具有高度道德標準，此案違反社會示範作用，將立即取消模範父親當選資格。

李宇翔說，造成如此大規模傷害，余男的模範父親是否要撤掉？民政局長林耀長表示，依據要點，推薦時間5年內並無刑事紀錄因此符合推薦資格，當時公所都有做好查詢。

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社會局長李美珍表示，要點沒有規範到這個部分，不過模範父親需具有高度道德標準，此案違反社會示範作用，將立即取消模範父親當選資格。

李宇翔也說，衛生局應該提出更多支持與諮詢資源；衛生局長陳潤秋說，已跟教育局一起進到校園，不只是受傷與死亡者家屬，還有相關同學、社會大眾覺得不安者，新北市社區心理衛生中心都會提供服務。

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