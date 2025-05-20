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    滯欠房屋稅、地價稅 台東知本32戶溫泉套房8折減價二拍

    知本溫泉套房欠稅遭法拍。（記者黃明堂攝）

    知本溫泉套房欠稅遭法拍。（記者黃明堂攝）

    2025/05/20 17:14

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東知本地區温泉套房滯欠多年房屋稅及地價稅，行政執行署花蓮分署訂6月3日進行第2次拍賣，32戶拍賣物件按第一拍底價打8折。民眾可至花蓮分署網站，透過360度之實境拍攝照片了解。

    台東縣稅務局代理局長鄭春祝表示，知本温泉套房經營業者滯欠多年房屋稅及地價稅，稅務局為維護租稅債權，促請法務部行政執行署花蓮分署啟動拍賣程序，5月6日拍賣33間溫泉套房，當日僅拍出一戶，尚有32戶將進行第2次拍賣，拍賣物件按第一拍底價打8折。

    知本溫泉區套房，過去3年吸引全台民眾熱烈搶標，成功拍出近百戶，市場反應熱烈，此次再釋出新物件，歡迎想擁有溫泉套房的民眾，快把握這波超值入手機會，無論是自住、度假還是投資出租，都是絕佳選擇，搶手物件，數量有限！

    稅務局說明，為提升拍賣物件公開透明度，稅務局與花蓮分署合作推出線上實境看屋，民眾可至該分署網站（https://www.hly.moj.gov.tw）拍賣訊息，點選不動產拍賣，選擇台東縣及輸入驗證碼，即可查得拍賣物件更詳細相關資訊，並可連結360度環景圖片身歷其境觀賞屋內實況，拍賣過程當日將於該分署臉書直播。

    台東縣稅務局為服務縣民，特設置服務櫃檯，免費提供投標文件及填寫範例，民眾備齊及填妥必要文件，可於拍賣當日親至花蓮分署，或採通訊投標方式參與投標。該局提醒有意投標之民眾，現場投標時間為當日下午2時30分起至3時止；通訊投標須於拍賣日前一日寄達該分署。

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