關穎、林熙蕾任「打詐公益大使」 100分部長也來了

打詐公益大使關穎、林熙蕾。（記者鄭景議攝）

2025/05/20 17:22

〔記者鄭景議／台北報導〕由警政署與愛爾麗集團共同推動「公私協力3.0—眾星雲集 打詐之星」策略，今日下午3時許在在愛爾麗大樓舉辦「打詐行動 榮耀時刻」頒獎典禮，警政署長張榮興、打詐公益大使關穎、林熙蕾，以及「100分部長」馮世寬都出席頒獎典禮，一起用木槌敲破象徵詐騙集團的保麗龍，張榮興表示國家有國家打詐隊，企業也有企業打詐隊，警民合力打詐的效率不輸國家隊。

此次頒獎典禮，頒發「打詐企業英雄」獎予愛爾麗醫美集團、吉田開發建設有限公司、上曜建設開發股份有限公司、朝和生醫、北港武德宮、百辰創新股份有限公司、巨鎧精密工業股份有限公司、印象商圈電視牆股份有限公司、偉鉅土地開發有限公司等長期投入反詐工作的企業；並且頒發「打詐英雄獎」，表揚台南市政府警察局、雲林縣警察局及嘉義市政府警察局等打詐績優警察機關。

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張榮興表示，此次三波合力打詐，先是找了「台灣隊長」陳傑憲宣導防詐，效果優異，第二波則是推出「百斬車手」懸賞獎金，來檢舉詐欺車手，效果也相當好，甚至不少車手想搭計程車提款，直接被司機載到派出所去，第三波「眾星雲集，打詐之星」，請了10位藝人接力拍攝打詐影片，造成極大迴響，詐騙數的下降，都可以從打詐儀表板上看到顯著效果。

愛爾麗集團董事長常如山，受訪時也表示，此次頒獎典禮主要是這六個月來，公私合力打詐成績的發表與頒獎，成績有目共睹，與過去相比，財損部分減少了百分之四十，案件部分減少百分之二十，希望能給一同參與的企業一些鼓勵。

常如山說，很多企業都投入打詐工作，相信陸續會有更多企業財團投入打詐，也希望愛爾麗集團能起到拋磚引玉的效果，讓更多企業參與國家打詐行動。

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「100分部長」馮世寬（左）出席頒獎典禮。（記者鄭景議攝）

愛爾麗集團董事長常如山（右）表示，很多企業都投入打詐工作，相信陸續會有更多企業財團投入打詐，也希望愛爾麗集團能起到拋磚引玉的效果。（記者鄭景議攝）

左起愛爾麗集團董事長常如山、前國防部長馮世寬、藝人關穎、林熙蕾、警政署長張榮興。（記者鄭景議攝）

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