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    高雄連續分屍案3女死亡證明開出 雄檢6/６前偵結起訴張介宗

    高雄連環殺人分屍案凶嫌張介宗。（資料照）

    高雄連環殺人分屍案凶嫌張介宗。（資料照）

    2025/05/20 17:04

    〔記者蘇福男／高雄報導〕震驚全國的高雄連環殺人分屍案，經法醫採檢並完成鑑定報告，檢方認為凶嫌張介宗的兄嫂等3人遇害事證已鞏固，近日發出死亡證明書，讓家屬領回遺體辦理後事，預估6月６日前全案將偵結起訴。

    73歲老翁張介宗被控去年11月29日、今年1月17日和2月2日，涉嫌殺害兄嫂及在公園結識的張婦、楠梓區趙林姓婦人，並在老舊公寓住家將3人分屍後，陸續將屍塊分批丟入前鎮區中華五路金鞏橋下的5號船渠。

    全案因趙林姓婦人失蹤，警方偵辦調閱監視器畫面等事證，鎖定張男涉嫌殺害對方並棄屍前鎮5號船渠周邊，擴大追查而意外發現張嫌兄嫂和張婦也疑遇害。

    東窗事發後，張嫌面對警方偵訊，始終保持緘默拒絕配合，檢警動員大批人力到棄屍處前鎮5號船渠周邊，打撈遇害的3名婦人遺骸，並將在張嫌屋內採集到的血跡證據、凶器和打撈到的屍塊重複比對，經法醫密集採檢，陸續完成鑑定報告製作，檢方認為3名婦人遇害事證已鞏固，近日發出死亡證明書，讓家屬領回遺體辦理後事。

    張嫌2月7日被高雄地檢署依殺人、損壞屍體、遺棄屍體等罪聲押獲准，雄檢後續遞狀聲請延押，高雄地方法院裁定自4月7日起延長羈押2個月，因偵查階段羈押期將滿，預估雄檢最快6月6日前將偵查終結起訴。

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