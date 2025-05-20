京華城案延押訊問》柯文哲：我絕不會逃 我跑了民眾黨就垮了

台北地方法院審理京華城案，20日提訊前台北市長柯文哲（見圖）與威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、眾望基金會董事長李文宗等4名被告。（記者廖振輝攝）

2025/05/20 16:42

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積率等弊案，今日下午進行台北市前市長柯文哲等在押被告的延押訊問，柯文哲說他絕對不會逃亡，「最希望我逃跑的就是民進黨，國民黨現在也奄奄一息，我跑了民眾黨就垮了」，他若逃亡，將會使台灣重新回到藍綠兩極對抗的局面。

柯還哽咽提及告別式蓋棺時才見到父親最後一面，母親失智也愈發嚴重，黨和家人都需要他，他不會逃。

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由於柯文哲、威京集團總裁沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、眾望基金會董事長李文宗等4人的羈押禁見期限將於6月1日屆滿，合議庭下午聽取檢、辯對於是否延押的意見。

柯父柯承發今年2月17日過世，柯文哲哽咽地說，在看守所律見時才知父親過世，直到告別式蓋棺前才見到父親最後一面，火化後骨灰放在哪裡，到現在他還不知道，聽律師轉述，母親何瑞英失智症愈發嚴重，他身為長子，家中很多事需要他處理，絕對不會逃跑。

柯文哲說，總統賴清德在執政後動用檢調司法對付主要在野黨主席，將他羈押至今9個多月，他知道此案是針對他而來，但不要牽連無辜，柯認為李文宗只是客氣回覆鼎越公司前董事長朱亞虎一通簡訊，就被收押了9個月，起訴求刑10年、併科罰金1000萬元，「顯然是冤獄」。

柯文哲說，朱亞虎日前作證，說明他傳簡訊給李文宗、蔡壁如、張哲揚3個人，還傳給蔡2次，附件捐款名單也都有附上，只因只有李文宗客氣回訊感謝朱捐款，就被檢方羅織罪名、造假誤導入罪。

柯文哲說，京華城案研議期間，李文宗早已離開市政府一年多，去北捷當董事長，李也從未管過民眾黨財務，只是大選時找他來競選總部當財務長，成立眾望基金會後要求李去找員工而已，卻被他連累。

柯文哲說，早上聽到審判長說「這件案子現在才剛開始」時，他整個心都涼了，不知道要審多久、要被收押到什麼時候，當初偵查時2次被收押，他都沒提抗告，以為真相很快就會查清楚，原來是自己太天真。

柯文哲說，一件走完行政程序的案子，2年後突然說是弊案，其實他大可以全部撇清給把案子送上來的下屬和都委會就好，但他身為行政首長，必須承擔，否則讓行政團隊情何以堪，反正他還是相信，時間久了，真相會一條一條浮現出來。

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