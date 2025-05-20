四處寄發釣魚簡訊 警鳴槍逮獲詐團行動基地台

警方攔截陳嫌駕駛的流動基地台車輛。（記者劉慶侯翻攝）

2025/05/20 17:26

〔記者劉慶侯／台北報導〕34歲陳姓男子，涉嫌駕駛以小貨車改裝的行動基地台，四處為詐欺集團寄發釣魚簡訊。台北市刑警大隊偵七隊今日下午循線追蹤到陳男時，他不僅拒捕還企圖衝撞警方逃逸，終被警方鳴槍攔下，現深入追查幕後集團中。

北市刑大隊偵七隊是根據近期165反詐騙諮詢專線民眾報案電話，針對台北市區遭釣魚簡訊詐騙盜刷信用卡案件進行蒐證調查，逐步鎖定有詐欺集團利用租賃車輛，進行流動性的簡訊發射平台作案。

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警方表示，由於流動性基地台發射出的訊號來源具有隱匿性，又沒有固定位置，警方不易追蹤鎖定，因此詐欺集團現在都會雇用車手駕駛流動性基地台車，隨機四處寄發各類詐釣魚簡訊。

北市刑大配合刑事局電信偵查隊，利用警方反偵蒐機動車輛，逐步鎖定詐欺集團陳姓成員，專門駕駛租賃小貨車在新北市及台北市等地發送釣魚簡訊。

警方今日下午1時左右，發現陳嫌車輛暫停在北市萬華成都路31號前，警方緩步趨近偵查，看見對方正在用手機，警方上前表明身分要求下車受檢，陳嫌不僅拒絕下車，反而立即將半開的車窗關上，持續操作手機。

警方懷疑陳嫌正在滅證或通報同夥，持續嚇令對方馬上下車受檢，此時，陳嫌又倒車意圖衝撞執勤人員，警方隨即破窗並對空鳴槍制止，當場逮捕陳嫌。警方目前對陳嫌進行偵訊，訊後依法移送台北地檢署，以便溯源偵辦幕後集團。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

陳嫌散發的詐欺簡訊內容。（記者劉慶侯翻攝）

警方查獲的各類電信用具。（記者劉慶侯翻攝）

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