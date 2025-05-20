三峽車禍》救命人力不足！正妹老師求助載人送醫 記者秒答應片瘋傳

三峽北大國小附近19日下午4點多發生3死12傷重大車禍。（資料照）

2025/05/20 20:20

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北市三峽北大國小附近昨天（19日）下午4點多發生3死12傷重大車禍，一段導護老師焦急向現場記者求助載人送醫，記者秒答應的影片在網上瘋傳，吸引20多萬人讚爆。

19日下午4點多，三峽國光街、國成路口北大國小旁發生恐怖車禍，78歲余姓駕駛開著車暴衝甚至闖紅燈，衝撞多名路人。事發後，現場民眾報警的報警、叫救護車的叫救護車，還有不少人趕緊上前對被撞倒的傷者實施緊急CPR，盡己所能想提供幫助。

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而今一段北大國小女導護老師向趕往現場採訪的三立記者求助的影片瘋傳，可以看到這位老師焦急地向記者表示「載一個家長去土城醫院急診室，可不可以？叫不到計程車，拜託拜託！」記者聽完馬上答應，老師接著轉身跑去處理其他車禍相關事宜。據《三立新聞網》報導，這位女老師當時來回穿梭救命行列，他們的採訪團隊趕到場時，是她著急攔下他們的採訪車求助。

今天在Threads上分享這段新聞畫面的網友表示，「我們需要給這名導護老師與記者一個respect。影片短短幾秒，但現在的我們都需要一點對受傷孩童的奇蹟跟人性的光輝。」該影片目前已近500萬人觀看，超過20萬按讚，網友紛紛表示，「感覺她說叫不到計程車的時候急得都快哭了，遇到這種極端狀況她真的已經做得很好了」、「老師真的很勇敢該表揚」、「我覺得這女生好了不起，在這時候腦袋非常清楚，被嚇壞了還能保持理智，瞬間能分配解決當時的危機，記者願意伸出援手也是很棒」。

據悉這位女老師姓張，事發當下在現場指揮交通，親眼目睹恐怖車禍，事後接受媒體訪問時，情緒明顯受到相當大的衝擊，一度淚崩。而一名自稱張姓女師胞妹的網友在Threads影片下方留言，「沒想到有一天打開脆，都是我姐姐的新聞影片跟畫面……她還不到30，是北大國小生教組長，導護是她的工作之一。面對這樣的車禍現場，能夠這樣冷靜與勇敢，真的很佩服她。姐姐辛苦了，今日也有很多要處理的，也願逝者安息，傷者都能平安康復。」

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